Governo de Pernambuco mantém ações em municípios atingidos pelas chuvas na Zona da Mata

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De acordo com a Defesa Civil estadual, Pernambuco registra atualmente 581 pessoas desabrigadas e 3.016 desalojadas em decorrência das chuvas

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O Governo de Pernambuco informou que segue com equipes em municípios atingidos pelas chuvas na Zona da Mata Norte e Sul desde as enchentes registradas no início de maio. As ações envolvem desobstrução de estradas, recuperação de vias rurais, manutenção de passagens molhadas e distribuição de ajuda humanitária.

Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), em parceria com as prefeituras.

As equipes atuam em Goiana, Itambé, Limoeiro, Ipojuca, Jaqueira, São Benedito do Sul, Maraial, Timbaúba, Vicência, Aliança, Nazaré da Mata e São Vicente Férrer.

Em Goiana, foi restabelecido o acesso ao distrito de Folguedo. As equipes também trabalham na estrada do açude local e na contenção do açude de Engenho Novo. Segundo o Estado, uma patrulha com retroescavadeiras, motoniveladora, carregadeiras e caminhões caçamba permanece no município e deve receber um rolo compactador para ampliar os serviços.

Em Timbaúba, a Estrada do Catucá teve o tráfego liberado no domingo após intervenções realizadas com apoio de máquinas e equipes técnicas.

O balanço divulgado pelo governo aponta que as principais frentes de trabalho concentram-se em quatro municípios da Zona da Mata.

Em Vicência, os serviços incluem o alargamento e o desassoreamento do rio Sirigi, além da recuperação de estradas vicinais nos trechos de Chã de Fogo, Retiro, Poço Comprido, Trigueiros e Morojozinho. A previsão é de que as ações avancem para Rochedo, Sossego, Angélicas, Barrinha e Liberdade, além da manutenção da passagem molhada de Nova Vicência.

Em Aliança, as equipes trabalham nas localidades de Assentamento Siriji, Chã do Ouro, Água Branca e Engenho Passagem, executando abertura de valas, nivelamento de vias, limpeza de áreas alagadas e aplicação de piçarra e pedra rachão. O cronograma prevê a ampliação dos serviços para outras dez localidades.

Já em São Vicente Férrer, os trabalhos ocorrem na rota escolar do Alto da Torre e na estrada vicinal do Engenho Patos. Cinco passagens molhadas passaram por vistoria e novas inspeções dependem da liberação dos acessos. O rompimento de um açude na região também exige intervenções em Condado, Condadinho, Descanso e Serra Grande.

Em Nazaré da Mata, os serviços começaram pela comunidade de Camarazal e devem ser estendidos para Lagoa, Ventura, Gameleira e Aliado, onde estão previstas intervenções em passagens molhadas e estradas vicinais.

Ajuda humanitária

De acordo com a Defesa Civil estadual, Pernambuco registra atualmente 581 pessoas desabrigadas e 3.016 desalojadas em decorrência das chuvas.

Até o momento, a Sepdec distribuiu aproximadamente quatro mil itens de assistência aos municípios de Goiana e Timbaúba. Entre os materiais entregues estão 41 cestas básicas, 200 garrafas de água mineral de cinco litros, 900 colchões, 1.800 lençóis, 500 kits de higiene e 450 kits de limpeza.

Os dados da Defesa Civil indicam que Goiana concentra o maior número de pessoas afetadas, com 497 desabrigados e 900 desalojados. Timbaúba contabiliza 52 desabrigados e 1.844 desalojados. Macaparana registra 29 desabrigados, Vicência tem 60 desalojados, Itambé soma três desabrigados, São Vicente Férrer cinco desalojados, São Benedito do Sul 183 desalojados e Camutanga 24 desalojados.

Segundo o governo, as equipes permanecem em campo acompanhando a situação dos municípios, prestando apoio às administrações locais e executando serviços emergenciais de recuperação da infraestrutura e assistência à população atingida pelas chuvas.