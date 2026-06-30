Goiana: 428 pessoas ainda estão em abrigos após inundações na Zona da Mata Norte
Município acolhe 160 famílias afetadas pelas cheias em cinco abrigos municipais; Apac indica chuva fraca e isolada ao longo desta terça-feira
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Quatro dias após as inundações que atingiram Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, 428 pessoas ainda permanecem em cinco abrigos públicos do município. As 160 famílias afetadas seguem fora de casa nesta terça-feira (30), que deve ser de chuva fraca e isolada de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Abrigos em funcionamento
Com a redução do nível da água, há famílias que retornaram às suas casas, mas outras 160 permanecem desabrigadas e estão acolhidas nos cinco abrigos que foram montados na cidade.
No Centro, há a Escola Manoel Borba, com 212 moradores acolhidos, a Escola Diogo Dias, com 106, e a Cônego Fernando Passos, abrigando 70 pessoas.
Na Vila Castelo Branco, a escola Benigno Araújo acolhe 69 pessoas de 37 famílias diferentes. Já na Vila Bom Tempo, 40 moradores ainda permanecem na escola Tarcila Amaral.
Assistência à população
Por meio de nota enviada ao JC, a prefeitura de Goiana informou que iniciou o levantamento cadastral das famílias atingidas para a concessão do auxílio emergencial aprovado pela Câmara de Vereadores. O município permanece em situação de emergência, prorrogada por mais 30 dias.
Equipes da prefeitura também realizam a limpeza e a lavagem das ruas nas áreas mais atingidas pela enchente, como Baldo do Rio, Vila Bom Tempo e o entorno do Canal Goiana, próximo à BR-101 Norte.
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Previsão do tempo para Goiana
Goiana foi uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas do último fim de semana, quando a cheia do Canal do Goiana e dos rios Tracunhaém e Capibaribe Mirim provocou alagamentos em diversos bairros.
Durante a inundação, moradores chegaram a utilizar barcos para se deslocar pelas ruas e prestar assistência às pessoas ilhadas. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão para a Mata Norte nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida e isolada ao longo do dia, de intensidade fraca.