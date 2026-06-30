fechar
Pernambuco | Notícia

GAC-PE realiza Arraiá Solidário nesta sexta (3) com forró e arrecadação para crianças com câncer

Evento beneficente chega à 16ª edição na Usina Dois Irmãos com shows, comidas típicas e renda destinada às ações da instituição

Por JC Publicado em 30/06/2026 às 14:20
Arraiá Solidário do GAC-PE reúne música, cultura e solidariedade para apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.
Arraiá Solidário do GAC-PE reúne música, cultura e solidariedade para apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. - GAC-PE

Clique aqui e escute a matéria

O clima junino vai ganhar um novo significado nesta sexta-feira (3), com a realização da 16ª edição do Arraiá Solidário do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

O evento acontece a partir das 19h, na Usina Dois Irmãos, no Recife, e reúne música, gastronomia e solidariedade em uma noite voltada para arrecadar recursos para as ações da instituição.

A iniciativa tem como objetivo apoiar o trabalho realizado pelo GAC-PE junto a crianças, adolescentes e familiares durante o tratamento do câncer infantojuvenil no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Programação reúne forró e atrações locais

Com o tema de prolongar o São João por uma boa causa, o evento contará com apresentações de Dudu do Acordeon, Irah Caldeira, Nádia Maia, Victor Moury e da Banda Balaio de Cheiro.

Os artistas participarão de forma voluntária e abriram mão dos cachês para contribuir com a iniciativa. A programação também inclui barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilha junina e atrações de forró.

Para a diretora financeira do GAC-PE, Dra. Divamar Albuquerque, a continuidade do evento reforça a importância da mobilização em torno da causa.

“Chegar à 16ª edição do Arraiá Solidário demonstra a força e a credibilidade que o evento conquistou ao longo dos anos. Ele já faz parte do calendário afetivo dos pernambucanos e tem uma importância fundamental para a sustentabilidade financeira da instituição”, afirmou.

Segundo ela, os recursos arrecadados ajudam na manutenção das atividades oferecidas pela instituição, garantindo acolhimento e qualidade de vida para os pacientes e suas famílias.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 90 (individual), R$ 150 (casadinha) e a mesa para 10 pessoas tem o valor de R$ 1 mil. As entradas estão disponíveis na sede do GAC-PE ou neste site.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Com mais de 60 anos de atuação em Pernambuco, grupo Alcoólicos Anônimos continua salvando vidas
ACOLHIMENTO

Com mais de 60 anos de atuação em Pernambuco, grupo Alcoólicos Anônimos continua salvando vidas
Timbaúba: distribuição de materiais e remoção da lama marcam retomada após enchente do fim de semana
ENCHENTES

Timbaúba: distribuição de materiais e remoção da lama marcam retomada após enchente do fim de semana

Compartilhe

Tags