GAC-PE realiza Arraiá Solidário nesta sexta (3) com forró e arrecadação para crianças com câncer

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Evento beneficente chega à 16ª edição na Usina Dois Irmãos com shows, comidas típicas e renda destinada às ações da instituição

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O clima junino vai ganhar um novo significado nesta sexta-feira (3), com a realização da 16ª edição do Arraiá Solidário do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

O evento acontece a partir das 19h, na Usina Dois Irmãos, no Recife, e reúne música, gastronomia e solidariedade em uma noite voltada para arrecadar recursos para as ações da instituição.

A iniciativa tem como objetivo apoiar o trabalho realizado pelo GAC-PE junto a crianças, adolescentes e familiares durante o tratamento do câncer infantojuvenil no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Programação reúne forró e atrações locais

Com o tema de prolongar o São João por uma boa causa, o evento contará com apresentações de Dudu do Acordeon, Irah Caldeira, Nádia Maia, Victor Moury e da Banda Balaio de Cheiro.

Os artistas participarão de forma voluntária e abriram mão dos cachês para contribuir com a iniciativa. A programação também inclui barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilha junina e atrações de forró.

Para a diretora financeira do GAC-PE, Dra. Divamar Albuquerque, a continuidade do evento reforça a importância da mobilização em torno da causa.

“Chegar à 16ª edição do Arraiá Solidário demonstra a força e a credibilidade que o evento conquistou ao longo dos anos. Ele já faz parte do calendário afetivo dos pernambucanos e tem uma importância fundamental para a sustentabilidade financeira da instituição”, afirmou.

Segundo ela, os recursos arrecadados ajudam na manutenção das atividades oferecidas pela instituição, garantindo acolhimento e qualidade de vida para os pacientes e suas famílias.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 90 (individual), R$ 150 (casadinha) e a mesa para 10 pessoas tem o valor de R$ 1 mil. As entradas estão disponíveis na sede do GAC-PE ou neste site.

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