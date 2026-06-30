Festa de Nossa Senhora do Carmo chega à 330ª edição com celebração dos jubileus do Escapulário

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A edição de 2026 também celebrará os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, com uma programação com mais de 100 missas e atividades culturais

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A Província Carmelitana Pernambucana e a Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo promovem, entre os dias 6 e 16 de julho, a 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco. Neste ano, a celebração terá como tema “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração” e o lema “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação.”



A edição de 2026 será marcada por um duplo jubileu. A celebração recordará os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock, religioso carmelita que, segundo a tradição da Igreja, recebeu da Virgem Maria o escapulário como sinal de proteção, consagração e compromisso com a vida cristã.

A festa também celebrará os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, com uma programação com mais de 100 missas, momentos de oração, atividades culturais e a tradicional procissão da padroeira pelas ruas do Recife.



“A Festa de Nossa Senhora do Carmo ocupa um lugar muito especial na história e na identidade religiosa dos pernambucanos. Ao longo de mais de três séculos, essa devoção atravessa gerações e segue reunindo milhares de pessoas em torno da fé. Neste ano, os jubileus tornam a celebração ainda mais significativa e nos convidam a renovar nossa consagração à Virgem do Carmo e a fortalecer a caminhada com Cristo. Queremos acolher todos os fiéis para que vivam este tempo como uma verdadeira experiência de oração, esperança e comunhão”, afirma o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra.



Programação Cultural



Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 19h30, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à Basílica.

Entre as atrações, Lilli Trindade, Banda Santroppê, Banda Flor de Mel, Petrúcio Amorim, Pecinho Amorim, Banda Los Cubanos, Banda Zé Amarok, Banda Trepidant´s, Dudu do Acordeon, Dj Roony, Adilson Júnior, Padre Neto Feitosa e Padre João Carlos.



Abertura da festa



A programação tem início na segunda-feira, 6 de julho, às 9h, com a Missa Solene de abertura, presidida por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió, seguida do tradicional hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo no Pátio do Carmo.



Ainda no primeiro dia serão realizadas a recitação do Terço Mariano, Hora Santa Eucarística, missa votiva com imposição do Escapulário, missa festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese e a primeira novena solene da festa.



Missas e novenário



Entre os dias 7 e 14 de julho, a Basílica do Carmo receberá celebrações diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, Hora Santa Eucarística, às 14h, e da Novena Solene, sempre às 18h.

A partir do dia 12, parte das missas também será celebrada no Claustro do Convento. Na quarta-feira, 15 de julho, véspera da solenidade, as celebrações serão intensificadas, com missas realizadas de hora em hora na Basílica e no Claustro.



A programação contará ainda com a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo, as Vésperas Solenes e a apresentação do novo manto da imagem peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte.



Programação cultural



Além das celebrações religiosas, a Festa do Carmo contará com apresentações culturais diárias no palco montado no Pátio do Carmo, sempre a partir das 19h30, reunindo artistas e grupos convidados ao longo dos onze dias de programação.



Dia da Padroeira



No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação começa às 4h da manhã e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).



Após a Missa Solene Campal, os fiéis seguirão na tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina pelas principais vias do Centro do Recife, encerrando a programação religiosa da festa e reunindo milhares de devotos em uma das maiores manifestações públicas de fé de Pernambuco.



Confissões e doações



Durante todo o período da festa, as confissões serão realizadas na Igreja de Santa Teresa, localizada ao lado da Basílica do Carmo, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.