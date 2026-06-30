Corpo de adolescente desaparecido no mar da Praia do Paiva é encontrado nesta terça-feira (30)

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Segundo o CBMPE, o corpo foi encontrado a aproximadamente dois quilômetros do ponto onde o adolescente havia desaparecido

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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) localizou, na tarde desta terça-feira (30), o corpo do adolescente Daniel Nascimento Mariano, de 15 anos, que estava desaparecido após se afogar na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O jovem desapareceu no mar na manhã do último domingo (28), após entrar na água com um grupo de amigos. Desde então, equipes especializadas realizavam buscas ininterruptas na região.

Ao longo desta terça-feira, a operação contou com viaturas, embarcações, equipes de mergulho e de salvamento aquático. Também foram utilizados um drone para ampliar o monitoramento da área e a aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA), reforçando as buscas.

Localização do corpo

Segundo o CBMPE, o corpo foi encontrado a aproximadamente dois quilômetros do ponto onde o adolescente havia desaparecido.

De acordo com familiares, Daniel morava na Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, e havia saído para um passeio de bicicleta com cerca de cinco amigos. O grupo seguiu até a Praia do Paiva e entrou no mar por volta das 11h do domingo.

Testemunhas relataram que o adolescente chegou a emergir e pedir socorro, mas acabou sendo arrastado por uma corrente de retorno. Os amigos e um surfista que estava nas proximidades ainda tentaram resgatá-lo, porém ele desapareceu antes que pudesse ser alcançado.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas respeitem a sinalização e evitem entrar no mar em locais com risco de correntes de retorno, consideradas uma das principais causas de afogamentos no litoral pernambucano.



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