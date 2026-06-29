Motociclista agride agente de trânsito durante abordagem na Agamenon Magalhães e é detido
Os agentes também verificaram indícios de adulteração na placa de identificação do veículo, que foi apreendida e encaminhada para a CTTU
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Um motociclista foi detido na tarde desta segunda-feira (29) após agredir um agente de trânsito durante uma fiscalização realizada na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um agente tenta impedir a saída da motocicleta. Em seguida, o condutor parte para a agressão e os dois entram em luta corporal, chegando a cair no chão. Outros agentes que participavam da operação se aproximam para conter a situação e separar a briga.
Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a equipe realizava um monitoramento de rotina quando identificou uma motocicleta trafegando de forma irregular pela faixa exclusiva de ônibus.
Durante a fiscalização, os agentes também verificaram indícios de adulteração na placa de identificação do veículo, além da ausência de retrovisores.
Ainda de acordo com a autarquia, durante a abordagem o motociclista desacatou os agentes, resistiu à fiscalização e tentou fugir do local. O condutor atingiu com um soco o rosto de um dos agentes de trânsito, que sofreu lesão corporal.
Após a agressão, o condutor foi encaminhado a uma delegacia para os procedimentos legais. A motocicleta também foi apreendida e removida para o depósito da CTTU.
Confira a nota da CTTU na íntegra
A CTTU informa que, na tarde de hoje (29), durante monitoramento de rotina na Avenida Agamenon Magalhães, agentes de trânsito identificaram uma motocicleta circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus, além de apresentarem indícios de adulteração na placa de identificação e ausência de retrovisores. Durante a abordagem, o condutor passou a desacatar a equipe e resistir à fiscalização, tentando se evadir do local. Na ação, o homem agrediu um dos agentes de trânsito com um soco no rosto, causando lesão corporal. Diante da resistência, da agressão e da tentativa de evasão, houve a necessidade de levar o condutor à delegacia para a adoção das medidas cabíveis. A motocicleta foi removida e recolhida ao depósito da CTTU.