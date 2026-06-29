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Pernambuco | Notícia

Moradores de Goiana usam barcos para se locomover por ruas da cidade após inundações

Cidade foi atingida pela cheia do Canal do Goiana e dos rios Tracunhaém e Capibaribe Mirim; 481 pessoas foram acolhidas em abrigos

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 29/06/2026 às 12:14 | Atualizado em 29/06/2026 às 12:15
Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d&aacute;gua ap&oacute;s fortes chuvas e transbordamento de rios
Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo dágua após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem

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Moradores de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, têm usado barcos para se locomover nas ruas da cidade após as inundações deste fim de semana. O transporte tem sido fundamental no auxílio às famílias que ainda permanecem ilhadas.

Perdas sucessivas

A equipe da TV Jornal foi até a cidade e a encontrou ainda parcialmente submersa. A água, resultante das inundações do Canal do Goiana e dos rios Tracunhaém e Capibaribe Mirim atingiu os imóveis ainda na manhã do sábado (27). Há casas que somente o telhado ficou de fora.

De acordo com levantamento da Defesa Civil de Pernambuco, 481 ficaram desabrigadas e foram acolhidas em abrigos instalados no município. Essas pessoas enfrentam a segunda perca consecutiva em pouco mais de um mês. Em 1° de maio, fortes chuvas causaram danos graves em 27 cidades de Pernambuco.

"Eu já não tinha nada, e agora perdi o que tinha", conta um morador que transitava em um barco com mais duas pessoas. O transporte tem sido a única forma de se locomover e levar ajuda a quem ainda está ilhado.

Cidadãos se sentem desamparados

Ao repórter Rodrigo de Luna, ele desabafa o sentimento de desamparo: "o governo do estado e a prefeitura prometeram um auxílio pra gente, mas até agora nada".

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Em outro ponto da cidade, um cidadão perdeu a motocicleta para a enchente. De acordo com ele, a Defesa Civil havia informado que a água não chegaria até onde ele mora, mas chegou. "Nós fomos dormir tranquilos, mas deu 19h e a água tomou conta de tudo". 

Na sala de uma outra residência, moradores de galochas puxam a lama para fora de casa e questionam sobre a assistência que o poder público diz oferecer às famílias. "Eles prometem assistência, mas até agora não chegou um pra oferecer nem um alimento".

Sidney Lucena/JC Imagem
Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem
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Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem
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Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem
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Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem

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