Homem investigado por homicídios é preso durante operação da Polícia Civil em Paulista

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Segundo a investigação, suspeito era considerado foragido da Justiça e foi localizado em Pau Amarelo durante ação integrada

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Um homem investigado por homicídios foi preso na sexta-feira (27), no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, durante uma operação integrada da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com informações policiais, contra o suspeito havia quatro mandados de prisão em aberto, sendo eles de prisão preventiva, temporária e de regressão cautelar. A ação foi realizada por policiais da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN), com apoio do Núcleo de Inteligência do Denarc, do 17º Batalhão da Polícia Militar e da 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda.

Segundo a investigação, o homem é apontado como liderança da facção Comando Vermelho no município de Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco, e estaria envolvido em uma disputa com a facção Nova Okaida na região. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele é investigado pela prática de homicídios que vêm impactando a segurança pública no município.

Conforme a corporação, o suspeito foi localizado após trabalho de inteligência policial na Rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo, onde estava escondido enquanto permanecia foragido da Justiça. Após o cumprimento dos mandados, ele foi encaminhado para os procedimentos legais.