Goiana contabiliza prejuízos nesta segunda (29) após chuvas do fim de semana
Com o retorno do sol na Mata Norte, moradores iniciam a limpeza das casas e cobram assistência após perderem móveis e pertences durante os alagamentos
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A Mata Norte de Pernambuco amanheceu com tempo firme nesta segunda-feira (29), mas o cenário em Goiana, maior cidade da região, ainda é de destruição após as fortes chuvas que atingiram o município durante o fim de semana.
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foram registrados mais de 105 milímetros de chuva, volume que fez o Canal do Goiana atingir a cota de inundação e provocou alagamentos em diversos bairros.
Com o nível da água diminuindo, moradores iniciaram a limpeza das residências e passaram a contabilizar os prejuízos deixados pela enchente, enquanto cobram assistência do poder público.
Moradora relata perdas e cobra assistência
Entre os desabrigados está a aposentada conhecida como Dona Neném, que teve a casa invadida pela água pela segunda vez neste ano. Segundo ela, a família conseguiu retirar apenas roupas e documentos antes que a enchente destruísse móveis e praticamente todos os demais pertences.
Em entrevista à TV Jornal, Neném afirmou que decidiu permanecer na residência após receber uma orientação da Defesa Civil de que o nível da água não subiria.
"A Defesa Civil chegou na minha porta dizendo que a água não iria aumentar, que não era pra tirar nada das casas. Eu esperei, como eles pediram, pensando que não iria chegar, mas chegou."
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A idosa também criticou a demora na assistência às famílias atingidas e cobrou providências do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Goiana. "Cadê esse dinheiro para nos ajudar? Está em que bolso? Estamos sem assistência."
Goiana mantém estado de emergência
A Prefeitura de Goiana prorrogou o estado de emergência para facilitar a liberação de recursos destinados ao atendimento das vítimas das chuvas. Apesar da medida, moradores relataram que, até esta segunda-feira, itens básicos, como colchões, ainda não haviam sido distribuídos às famílias afetadas.
De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, Goiana concentra o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas no estado, com 481 desabrigados e 900 desalojados. No balanço estadual, são 523 desabrigados e 1.643 desalojados em municípios atingidos pelas chuvas na Zona da Mata Norte.
Em nota, o Governo de Pernambuco informou que mantém ações de assistência e apoio às cidades afetadas. Segundo o Estado, equipes da Defesa Civil seguem em campo realizando levantamentos técnicos e monitorando as áreas, enquanto o Corpo de Bombeiros permanece mobilizado para ocorrências relacionadas às chuvas.
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