Chuvas deixam mais de 2 mil pessoas fora de casa após rios transbordarem na Zona da Mata Norte de Pernambuco

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Estado contabiliza 523 desabrigados e 1.643 desalojados em seis municípios; Goiana e Timbaúba foram os mais afetados e recebem ajuda humanitária

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Pelo menos 2.166 pessoas estão fora de casa em municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco após as fortes chuvas do último fim de semana, que ocasionaram o transbordamento de quatro rios até a noite do domingo (28). Famílias de Goiana e Timbaúba foram as mais afetadas, de acordo com o levantamento da Defesa Civil Estadual.

Mais de 500 pessoas em abrigos

A maior parte das pessoas afetadas conseguiu abrigo na casa de familiares ou amigos. Segundo a Defesa Civil, 1.643 moradores estão desalojados, enquanto 523 precisaram ser encaminhados para abrigos públicos, condição em que passam a ser considerados desabrigados.

Goiana reúne a maior quantidade de pessoas acolhidas em abrigos, com 481 registros. Em seguida, Macaparana tem 29 pessoas desabrigadas e Timbaúba 13. Já no montante de desalojados, Timbaúba tem 1.578 moradores fora de casa e, juntas, Vicência e São Vicente Férrer registram outros 65.

Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'Ã¡gua apÃ³s fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'Ã¡gua apÃ³s fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'água após fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem

Transbordamento de rios provocou alagamentos

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), cinco rios atingiram a cota de inundação. Com isso, as águas invadiram casas, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em diferentes municípios.

O Rio Pirangi transbordou e afetou São Benedito do Sul, Jaqueira e Maraial. Já o Rio Capibaribe Mirim ultrapassou a cota de inundação na altura de Itambé, atingindo também Goiana, e voltou a transbordar em Timbaúba. O Rio Siriji também saiu do leito, afetando Vicência e Aliança.

Limoeiro, Nazaré da Mata e Goiana foram atingidos pelo transborde do Rio Tracunhaém. Na manhã desta segunda-feira (29), a agência informou que o Rio Jacuípe atingiu a cota de inundação e atinge Água Preta e Jacuípe.

Ações de resgate e assistência

Durante o fim de semana, o Corpo de Bombeiros resgatou duas pessoas que ficaram ilhadas na área central de Timbaúba utilizando um bote inflável. Em Goiana, outra equipe retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação, em uma operação realizada com apoio do Samu e da Defesa Civil municipal.

Como parte da assistência humanitária, o Governo de Pernambuco enviou para Timbaúba 100 colchões, 50 kits de higiene, 200 lençóis, 75 garrafões de água mineral de cinco litros e 20 cestas básicas.

Técnicos da Defesa Civil Estadual seguem realizando levantamentos de danos, prestando apoio às equipes municipais e avaliando a necessidade de envio de novos materiais para as áreas atingidas.

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