Buscas por adolescente desaparecido na Praia do Paiva entram no segundo dia nesta segunda-feira (29)

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, as buscas aconteceram por terra, mar e ar, mas até o momento a vítima não foi localizada

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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encerrou, nesta segunda-feira (29), o segundo dia de buscas pelo adolescente Daniel Nascimento Mariano, de 15 anos, desaparecido após entrar no mar da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na manhã do domingo (28), acompanhado de um grupo de amigos.

As buscas aconteceram por terra, mar e ar, mas até o momento a vítima não foi localizada. Participam da força-tarefa equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Unidade Tática Marítima (UTM), de mergulhadores da Corporação e profissionais do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de guarda-vidas do município e embarcações da Polícia Militar.

Em razão da baixa visibilidade, a operação foi suspensa ao final da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a retomada das buscas será reavaliada de acordo com as condições meteorológicas.

Segundo familiares, Daniel mora na Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, e havia saído para um passeio de bicicleta com cerca de cinco amigos. O grupo percorreu o trajeto até a Praia do Paiva e entrou no mar por volta das 11h, e segue desaparecido desde então.

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Buscas e testemunhas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maré estava alta no momento do banho, favorecendo a formação de correntes de retorno. Testemunhas relataram que o adolescente chegou a emergir, pediu socorro e, em seguida, foi arrastado pela força da água e desapareceu.

Os amigos tentaram resgatá-lo, e um surfista que estava nas proximidades também entrou no mar para prestar socorro, mas o jovem foi levado rapidamente pela corrente.

Ainda na noite de domingo, os bombeiros voltaram ao local para intensificar as buscas durante o período de maré baixa. Apesar dos esforços, Daniel não foi localizado. A operação precisou ser suspensa por volta das 23h devido às condições de segurança e à baixa visibilidade, sendo retomada na manhã desta segunda-feira.

As equipes utilizam jet skis, botes e uma aeronave do GTA nas buscas, que também foram ampliadas para áreas próximas, incluindo a região de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

A família acompanha a operação desde o início. A mãe do adolescente permanece na praia à espera de informações, enquanto parentes montaram um ponto de apoio no local. Segundo o padrinho de Daniel, ele já conhecia a região, mas o desaparecimento aconteceu em poucos instantes.

Alerta do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas evitem entrar no mar em áreas de risco e respeitem a sinalização. A Praia do Paiva possui trechos com correntes de retorno, consideradas uma das principais causas de afogamentos no litoral pernambucano.



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