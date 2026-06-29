Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido após possível afogamento no Cabo
Operação contou com equipes terrestres, aquáticas e aéreas; trabalhos foram suspensos ao entardecer e devem ser retomados nesta segunda-feira (29)
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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizou, neste domingo (28), buscas por um adolescente de 15 anos vítima de um possível afogamento no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul do Estado.
A operação contou com equipes terrestres, aquáticas e aéreas, além do apoio de guarda-vidas civis do município e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
De acordo com a corporação, as buscas ocorreram ao longo da tarde de forma contínua, mas a vítima não foi localizada. "Com a redução da visibilidade no período do entardecer e a dificuldade de identificação na superfície, as equipes decidiram suspender temporariamente as operações".
Segundo o CBMPE, os trabalhos serão reavaliados e retomados ao amanhecer, ou antes, caso surjam novas informações que auxiliem no emprego dos recursos operacionais.