Tráfego na BR-101 entre Recife e João Pessoa foi restabelecido, informa DNIT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A interdição temporária da rodovia foi provocada pelo rompimento de uma barragem nas imediações da via, ocasionando o alagamento da pista

Clique aqui e escute a matéria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, na tarde deste domingo (28), que o tráfego na BR-101, entre Recife (PE) e João Pessoa (PB), nas proximidades do município de Alhandra (km 116), já foi totalmente restabelecido e segue fluindo normalmente.

A interdição temporária da rodovia, após ocorrência registrada no sábado (27), foi provocada pelo rompimento de uma barragem nas imediações da via, ocasionando o alagamento da pista e comprometendo as condições de segurança para a circulação de veículos.

Ainda de acordo com o DNIT, equipes do órgão atuaram prontamente no local e permanecem realizando os serviços de limpeza e remoção de resíduos arrastados pela água, com o objetivo de restabelecer integralmente as condições operacionais da rodovia e garantir a segurança dos usuários.

Avisos hidrológicos

As fortes chuvas registradas no sábado inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata.

Ao longo do dia, a Apac emitiu sete avisos hidrológicos para acompanhar o comportamento dos rios da região. Quatro cursos d'água atingiram a cota de inundação, enquanto outros três permaneceram em estado de alerta.

Maiores acumulados nas últimas 24 horas

Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram: