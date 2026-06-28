Tráfego na BR-101 entre Recife e João Pessoa foi restabelecido, informa DNIT
A interdição temporária da rodovia foi provocada pelo rompimento de uma barragem nas imediações da via, ocasionando o alagamento da pista
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, na tarde deste domingo (28), que o tráfego na BR-101, entre Recife (PE) e João Pessoa (PB), nas proximidades do município de Alhandra (km 116), já foi totalmente restabelecido e segue fluindo normalmente.
A interdição temporária da rodovia, após ocorrência registrada no sábado (27), foi provocada pelo rompimento de uma barragem nas imediações da via, ocasionando o alagamento da pista e comprometendo as condições de segurança para a circulação de veículos.
Ainda de acordo com o DNIT, equipes do órgão atuaram prontamente no local e permanecem realizando os serviços de limpeza e remoção de resíduos arrastados pela água, com o objetivo de restabelecer integralmente as condições operacionais da rodovia e garantir a segurança dos usuários.
Avisos hidrológicos
As fortes chuvas registradas no sábado inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata.
Ao longo do dia, a Apac emitiu sete avisos hidrológicos para acompanhar o comportamento dos rios da região. Quatro cursos d'água atingiram a cota de inundação, enquanto outros três permaneceram em estado de alerta.
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Maiores acumulados nas últimas 24 horas
Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram:
- Triunfo | 58,16 mm
- Condado | 46,8 mm
- Solidão | 44,8 mm
- Itaquitinga | 41,8 mm
- Ingazeira | 37,2 mm
- Santa Terezinha | 30,92 mm
- Camutanga | 28,6 mm
- Arcoverde | 25,4 mm
- Itapetim | 24,11 mm
- Belém de Maria | 17,35 mm