Governo de Pernambuco entrega obra de contenção de encostas em Jardim Monte Verde

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"Hoje, Jardim Monte Verde se torna jardim da esperança", afirmou a governadora Raquel Lyra durante a entrega da obra

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A área de Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, passou a contar neste domingo (28) com a entrega das obras de contenção de encostas executadas pelo Governo de Pernambuco, em um investimento de R$ 92,4 milhões.

A intervenção integra o conjunto de ações de reconstrução da comunidade, atingida pelas chuvas de 2022, e atende diretamente cerca de cinco mil moradores, além de impactar aproximadamente 23 mil pessoas em Jaboatão dos Guararapes e Recife.

“Hoje, Jardim Monte Verde se torna jardim da esperança”, afirmou a governadora Raquel Lyra durante a entrega da obra.

Na mesma ocasião, a governadora assinou a autorização para o início das obras do canal de Jardim Monte Verde. “A dor que a comunidade passou não some, mas pode ser ressignificada. É uma alegria ver a transformação que Monte Verde passou. Hoje, o Governo do Estado permite que as pessoas tenham segurança nas suas casas, possam dormir com tranquilidade e desfrutar de cada espaço de lazer e integração da comunidade”, disse Raquel Lyra.

As intervenções na área tiveram início em junho de 2024 e incluíram estabilização de encostas, drenagem, remoção vegetal, terraplenagem, pavimentação, requalificação urbanística e pintura artística realizada por artistas urbanos. A área total requalificada ultrapassa 47 mil metros quadrados.

Segundo a vice-governadora Priscila Krause, a entrega representa um processo de reconstrução da área atingida. “Hoje é dia de reparação histórica. Nosso povo ficou muito tempo sem ser visto e, agora, as mudanças já são realidade em cada canto de Pernambuco. Hoje, em Jardim Monte Verde, temos um cenário de esperança, amor e vida”, afirmou.

Além das obras de contenção, o governo estadual informou a ampliação de ações sociais na comunidade. Desde 2025, funciona uma Cozinha Comunitária no local, voltada à segurança alimentar das famílias. O programa Morar Bem, na modalidade Reforma no Lar, contemplou 440 famílias com melhorias habitacionais. Já o programa PE na Comunidade atua na região com presença contínua de serviços públicos.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, afirmou que a obra representa um marco para a comunidade e para o município. “Hoje é um dia de grande alegria e gratidão. Tudo que aconteceu aqui marcou todos nós. As obras em Monte Verde tinham um investimento muito alto, e o Governo do Estado assumiu esse compromisso, mudando a realidade dessa comunidade”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação afirmou que a intervenção teve como foco a estabilização da área afetada. “Fizemos a maior obra de encosta em área urbana do Brasil, com quase 50 mil metros quadrados de encostas totalmente protegidas”, declarou.

Na ocasião, também foi autorizada a execução das obras de revitalização do canal de Jardim Monte Verde, com investimento superior a R$ 3 milhões, além de ações de regularização fundiária na comunidade, por meio da Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart).

O projeto inclui ainda a requalificação de espaços atingidos pelas chuvas de 2022 e a implantação de áreas de lazer e convivência, como quadras esportivas, escadaria, academia ao ar livre, parquinhos, pista de corrida, canteiros arborizados, áreas de jogos e um memorial em homenagem às vítimas da tragédia. Foram instalados também 516 sistemas de aproveitamento de água da chuva para consumo humano, por meio do programa PluGoW, com investimento de R$ 7,9 milhões.

Parlamentares acompanharam a agenda, entre eles Mendonça Filho, Guilherme Uchoa Jr., Antônio Moraes, Joel da Harpa, Cleiton Collins e João Paulo. Também estiveram presentes os secretários estaduais Simone Nunes (Projetos Estratégicos) e Túlio Vilaça (Casa Civil), além do presidente da Perpart, Francisco Amaral.

A tragédia em Jardim Monte Verde ocorreu durante o período de fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife em 2022, quando deslizamentos de terra e desmoronamentos de encostas provocaram destruição em áreas de morro e deixaram diversas vítimas fatais na comunidade.

Diversas famílias perderam suas casas, e parte da infraestrutura local foi comprometida, evidenciando a vulnerabilidade da região em períodos de precipitação intensa. O episódio passou a ser tratado pelo poder público como um dos mais graves desastres recentes da área urbana, motivando intervenções de contenção, drenagem e requalificação no território.