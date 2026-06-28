Forças de segurança de Pernambuco intensificam apoio aos municípios afetados pelas chuvas na Mata Norte

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O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (SEPDEC) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), deslocou neste domingo (28) cinco equipes do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para os municípios de Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Vicência. Desde as primeiras ocorrências, equipes estaduais foram mobilizadas para prestar assistência às populações afetadas, apoiar as Defesas Civis municipais e realizar ações de resposta e salvamento.

As equipes estão realizando levantamentos de danos e prejuízos, prestando orientações técnicas e oferecendo suporte às ações de resposta e restabelecimento conduzidas pelos municípios.

Até o momento, a Defesa Civil Estadual identificou 13 pessoas desabrigadas em Timbaúba e outras 60 em aluguel social no município de Vicência. Paralelamente, a SEPDEC mantém monitoramento ininterrupto das áreas afetadas, consolidando informações sobre os impactos das chuvas e avaliando a necessidade de apoio complementar.

No sábado (27), também foram emitidos alertas de emergência, por meio do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), para os municípios de Ipojuca, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Ilha de Itamaracá, Goiana, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria. Houve ainda a emissão de alerta severo para inundação em comunidades do município de Limoeiro.

"Desde os primeiros registros das ocorrências, nossas equipes estão em campo prestando apoio técnico às Defesas Civis municipais, realizando os levantamentos necessários para dimensionar os danos e orientar as ações de resposta. O trabalho é permanente e integrado, permitindo que o Estado acompanhe a evolução do cenário e direcione os recursos necessários para garantir assistência às populações atingidas", destacou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel Clóvis Ramalho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para atender ocorrências de resgate de pessoas ilhadas nos municípios de Timbaúba e Goiana. Na tarde do sábado (27), duas pessoas foram resgatadas na área central de Timbaúba com o auxílio de um bote inflável. Já na manhã deste domingo (28), uma equipe de salvamento retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação em Goiana, em uma ação realizada com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil municipal.

Durante as operações, as equipes também identificaram resistência de alguns moradores em deixar suas residências, mesmo diante da elevação do nível da água e do risco iminente. Os bombeiros reforçaram as orientações para evacuação das áreas afetadas, priorizando a preservação da vida.

"O Corpo de Bombeiros permanece mobilizado para atender todas as ocorrências relacionadas às chuvas, atuando com rapidez e integração com os demais órgãos. Nosso principal compromisso é preservar vidas. Por isso, reforçamos o pedido para que a população respeite os alertas emitidos pelos órgãos oficiais e deixe imediatamente as áreas de risco quando houver orientação das equipes de emergência", afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Eduardo Araripe.

As forças de segurança e proteção continuam atuando de forma integrada nas ações de resposta às chuvas. O Corpo de Bombeiros mantém equipes de prontidão para novas ocorrências e orienta a população a evitar áreas alagadas, respeitar os alertas oficiais e acionar o telefone 193 em situações de emergência. Novas informações serão divulgadas à medida que os atendimentos forem concluídos e os dados consolidados.