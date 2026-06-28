Força-tarefa emergencial atua em municípios atingidos pelas chuvas em Pernambuco

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O objetivo da Seduh e da Cehab é monitorar as áreas afetadas, avaliar danos na infraestrutura urbana e coordenar medidas de apoio técnico e logístico

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A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) deflagraram, neste domingo (28), uma grande operação de visitas técnicas emergenciais em rápida resposta às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A ação conta com a atuação direta de engenheiros e fiscais das duas instituições.

O objetivo da iniciativa é monitorar de perto todas as áreas afetadas, avaliar danos na infraestrutura urbana e habitacional, e coordenar as primeiras medidas de apoio técnico e logístico em parceria direta com as gestões municipais. Para garantir respostas ágeis, integradas e simultâneas, as equipes foram divididas em blocos estratégicos de atuação regional.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Rodrigo Ribeiro, reforçou a posição de apoio permanente do Governo de Pernambuco aos municípios atingidos. “Desde o ocorrido em 1º de maio e, agora, com essa nova ocorrência de fortes chuvas, permanecemos atuando e apoiando as gestões municipais. Nosso foco é restabelecer o direito de ir e vir das pessoas com a maior agilidade possível, mitigando os impactos sofridos pela população", destacou.

Monitoramento e Ações de Desobstrução

As equipes de engenharia da Cehab e da Seduh já iniciaram os levantamentos prioritários em campo. Nos pontos mais críticos mapeados pelas defesas civis locais, o governo já iniciou a mobilização de maquinário pesado para a desobstrução de vias e liberação de acessos, garantindo o direito de ir e vir das populações rurais e urbanas. É o caso de Timbaúba, cuja equipe atua com maquinário para desobstrução da Estrada do Catucá.

Paralelamente às intervenções de mobilidade, os técnicos realizam vistorias voltadas para o diagnóstico estrutural e o mapeamento de áreas de risco. Esse trabalho é fundamental para subsidiar os municípios no planejamento das próximas intervenções.

Ao longo da tarde de hoje, as equipes técnicas da Seduh e da Cehab, em articulação com as prefeituras, realizam o monitoramento nas demais cidades, incluindo o município de Goiana.



O Governo do Estado segue em permanente articulação com as coordenações de Defesa Civil de cada localidade para atualizar o mapa de demandas e descentralizar o envio de ajuda técnica.



Devido ao trânsito das equipes pelas áreas prioritárias e às oscilações de sinal de comunicação em algumas regiões, os relatórios técnicos estão sendo consolidados de forma gradativa. Novas atualizações sobre o andamento dos trabalhos em todos os blocos serão divulgadas até o final do dia.