Duas pessoas e uma cadela são resgatadas neste domingo (28) em Goiana após fortes chuvas

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De acordo com a Defesa Civil do estado, 13 pessoas estão desabrigadas em Timbaúba e 60 famílias estão recebendo auxílio de aluguel social em Vicência

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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) resgatou duas pessoas e uma cadela de áreas alagadas neste domingo (28), em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. A operação contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil do município.

Goiana está entre as cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata desde o sábado (27). Em Timbaúba, equipes também realizaram o resgate de moradores que ficaram ilhados devido aos alagamentos.

Em nota, o Governo de Pernambuco informou que mantém ações de socorro às vítimas e de apoio aos municípios atingidos, por meio de secretarias estaduais e órgãos de resposta.

Segundo a gestão estadual, durante as operações de resgate, algumas equipes encontraram resistência de moradores em deixar suas casas, mesmo diante do avanço da água e do risco de novos alagamentos.

"O CBMPE reforçou as orientações quanto à necessidade de evacuação das áreas afetadas, priorizando a preservação da vida", destacou o governo.

De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, 13 pessoas estão desabrigadas em Timbaúba. Já em Vicência, 60 famílias estão recebendo auxílio por meio do programa de aluguel social.

Quatro equipes do Grupo de Apoio a Desastres foram enviadas para os municípios de Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Vicência.

Os técnicos prestam suporte às Defesas Civis municipais, realizando levantamentos de danos e prejuízos, além de orientações técnicas e apoio às ações de resposta e restabelecimento.

No sábado (27), os bombeiros já haviam resgatado duas pessoas ilhadas na área central de Timbaúba com o auxílio de um bote inflável.

Ao longo do dia, a Defesa Civil Estadual havia emitido alertas de emergência para os municípios de Ipojuca, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Ilha de Itamaracá, Goiana, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria. Também foi emitido um alerta severo para risco de inundação em comunidades de Limoeiro.

O Corpo de Bombeiros orienta a população a evitar áreas alagadas, seguir os alertas emitidos pelos órgãos oficiais e acionar o telefone 193 em casos de emergência.

Previsão para este domingo (28)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão para este domingo. A Mata Norte, a Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife (RMR) devem ficar parcialmente nubladas, com chuvas fracas ao longo do dia.

No Agreste, a previsão é de pancadas no fim do dia. Já no Sertão, não há expectativa de chuva. Em Fernando de Noronha, a previsão é de chuvas de fracas e moderadas ao longo deste domingo.

Maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas

Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram: