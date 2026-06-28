Após chuvas intensas na Zona da Mata, Apac divulga previsão para este domingo (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neste sábado, chuvas inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata

Clique aqui e escute a matéria

Após o grande volume de chuvas que atingiu municípios da Zona da Mata de Pernambuco neste sábado (27), provocando alagamentos e transtornos, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão do tempo para este domingo (28).

Entre os municípios mais atingidos, estão Timbaúba, Goiana, São Vicente Ferrer, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria.

De acordo com a agência, a Mata Norte, a Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife (RMR) ficam parcialmente nubladas, com chuvas fracas ao longo do dia.

No Agreste, a previsão é de pancadas no fim do dia. Já no Sertão, não há expectativa de chuva. Em Fernando de Noronha, a previsão é de chuvas de fracas e moderadas ao longo deste domingo.

Avisos hidrológicos

As fortes chuvas registradas no sábado inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata.

Ao longo do dia, a Apac emitiu sete avisos hidrológicos para acompanhar o comportamento dos rios da região. Quatro cursos d'água atingiram a cota de inundação, enquanto outros três permaneceram em estado de alerta.

Maiores acumulados nas últimas 24 horas

Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram: