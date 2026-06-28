Após chuvas intensas na Zona da Mata, Apac divulga previsão para este domingo (28)
Neste sábado, chuvas inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata
Por
JC
Publicado em 28/06/2026 às 13:24
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Após o grande volume de chuvas que atingiu municípios da Zona da Mata de Pernambuco neste sábado (27), provocando alagamentos e transtornos, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão do tempo para este domingo (28).
Entre os municípios mais atingidos, estão Timbaúba, Goiana, São Vicente Ferrer, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria.
De acordo com a agência, a Mata Norte, a Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife (RMR) ficam parcialmente nubladas, com chuvas fracas ao longo do dia.
No Agreste, a previsão é de pancadas no fim do dia. Já no Sertão, não há expectativa de chuva. Em Fernando de Noronha, a previsão é de chuvas de fracas e moderadas ao longo deste domingo.
Avisos hidrológicos
As fortes chuvas registradas no sábado inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata.
Ao longo do dia, a Apac emitiu sete avisos hidrológicos para acompanhar o comportamento dos rios da região. Quatro cursos d'água atingiram a cota de inundação, enquanto outros três permaneceram em estado de alerta.
Maiores acumulados nas últimas 24 horas
Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram:
- Triunfo | 58,16 mm
- Condado | 46,8 mm
- Solidão | 44,8 mm
- Itaquitinga | 41,8 mm
- Ingazeira | 37,2 mm
- Santa Terezinha | 30,92 mm
- Camutanga | 28,6 mm
- Arcoverde | 25,4 mm
- Itapetim | 24,11 mm
- Belém de Maria | 17,35 mm