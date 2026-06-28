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Pernambuco | Notícia

Após chuvas intensas na Zona da Mata, Apac divulga previsão para este domingo (28)

Neste sábado, chuvas inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata

Por JC Publicado em 28/06/2026 às 13:24
Goiana foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas deste sábado (27)
Goiana foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas deste sábado (27) - Cortesia/@cuca.drone

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Após o grande volume de chuvas que atingiu municípios da Zona da Mata de Pernambuco neste sábado (27), provocando alagamentos e transtornos, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão do tempo para este domingo (28).

Entre os municípios mais atingidos, estão Timbaúba, Goiana, São Vicente Ferrer, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria.

De acordo com a agência, a Mata Norte, a Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife (RMR) ficam parcialmente nubladas, com chuvas fracas ao longo do dia.

No Agreste, a previsão é de pancadas no fim do dia. Já no Sertão, não há expectativa de chuva. Em Fernando de Noronha, a previsão é de chuvas de fracas e moderadas ao longo deste domingo.

Avisos hidrológicos

As fortes chuvas registradas no sábado inundaram ruas e residências, derrubaram árvores e deixaram comunidades isoladas em municípios da Zona da Mata.

Ao longo do dia, a Apac emitiu sete avisos hidrológicos para acompanhar o comportamento dos rios da região. Quatro cursos d'água atingiram a cota de inundação, enquanto outros três permaneceram em estado de alerta.

Maiores acumulados nas últimas 24 horas

Segundo o monitoramento da Apac, os maiores volumes de chuva registrados no estado nas últimas 24 horas foram:

  • Triunfo | 58,16 mm
  • Condado | 46,8 mm
  • Solidão | 44,8 mm
  • Itaquitinga | 41,8 mm
  • Ingazeira | 37,2 mm
  • Santa Terezinha | 30,92 mm
  • Camutanga | 28,6 mm
  • Arcoverde | 25,4 mm
  • Itapetim | 24,11 mm
  • Belém de Maria | 17,35 mm

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