Imóveis, estacionamento, eventos e patinetes elétricos: o que pode ser cobrado nos bairros de Santo Antônio e São José após concessão

Bairros não serão privatizados e PPP concede à iniciativa privada os serviços de gestão, operação, manutenção e execução de obras

A revitalização dos bairros de Santo Antônio e São José, centro da capital pernambucana, é o principal objetivo do Projeto Distrito Guararapes, apresentado pela Prefeitura do Recife. A proposta visa conceder à iniciativa privada a revitalização urbana da região por 30 anos.

As obras de revitalização previstas incluem as Avenidas Guararapes e Dantas Barreto, as Praças da Independência e do Sebo, além da criação de novos espaços públicos na orla do Sol Nascente (ao longo da Av. Martins de Barros) e do Sol Poente (ao longo da Rua do Sol).

Em entrevista ao JC, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, esclareceu que os bairros não serão privatizados.

A proposta é de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a concessão das atividades de gestão, operação, manutenção, restauração, modernização, conservação e execução de obras, além da implantação de empreendimentos para habitação de interesse social.

São estimados R$ 317 milhões em investimentos: R$ 135 mi urbano + R$ 182 mi em retrofits. As obras serão divididas em 4 fases e devem durar 6 anos, de 2026 a 2031.

Os próximos passos incluem a incorporação das sugestões recebidas na consulta pública, o envio ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para validação, a licitação e a discussão dos projetos. A expectativa é que as obras comecem entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Ainda que o espaço continue público, o edital permite que a concessionária obtenha receita por meio de imóveis, estacionamento, realização de eventos, publicidade e serviços complementares.

Entenda o que pode ser cobrado:

Imóveis

Devem ser desenvolvidos projetos e realizadas obras de retrofit em 12 imóveis destinados ao uso misto (integrando moradia e comércio) - Divulgação/PCR

Segundo Felipe Matos, a principal receita da concessionária vencedora da licitação será dos imóveis.

Ao todo, devem ser desenvolvidos projetos e realizadas obras de retrofit em um edifício garagem, um corporativo e 12 imóveis destinados ao uso misto (integrando moradia e comércio), com no mínimo 873 unidades habitacionais.

“A receita dele vem da do desenvolvimento imobiliário dos 14 edifícios que estamos desapropriando e na área pública vai poder se fazer exploração de alguns poucos painéis de publicidade”, pontuou.

O secretário garantiu que os residenciais serão destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, mas ainda não há especificação de faixa.

Neste caso, a Prefeitura do Recife vai disponibilizar à empresa um cadastro com as informações dos ocupantes dos imóveis que têm interesse na unidade habitacional retrofitada.

“Será assegurado aos moradores cadastrados o direito de preferência na aquisição das unidades habitacionais retrofitadas nos imóveis que compõem o conjunto de desapropriação”, aponta o edital.

Realização de eventos

Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas - REPRODUÇÃO

O edital do projeto destaca que “a utilização das praças deverá priorizar a fruição coletiva, sendo vedadas quaisquer atividades que impeçam ou restrinjam o livre acesso da população aos espaços”.

Apesar da garantia de que a circulação nos bairros continuará sendo gratuita, o texto complementa: “exceto em caso de realização de evento previamente autorizado pelo poder concedente” - neste caso, a Prefeitura do Recife.

O secretário Felipe Matos explicou que podem ser realizados eventos com exploração publicitária e divulgação de marcas.

De acordo com o edital, deverá ser apresentado um calendário anual de eventos culturais, esportivos, gastronômicos e de lazer no Distrito Guararapes, com detalhamento de procedimentos operacionais, plano de segurança e controle de acesso, cobrança ou gratuidade. O plano deverá prever a reserva de datas para uso gratuito pela Prefeitura.

Durante os eventos, a utilização dos espaços não poderá comprometer o livre acesso da população, “salvo nas hipóteses de interdição temporária justificadas por motivos de segurança, logística ou instalação de estruturas efêmeras”.

O texto destaca que “sempre que possível, deverá ser garantido percentual mínimo de atividades gratuitas e acessíveis ao público em geral, promovendo inclusão cultural e democratização dos espaços urbanos”.

No caso do Deck do Nascente, estrutura a ser implementada no Rio Capibaribe com um restaurante flutuante, a área externa será de uso público, mas pode ser reservada para eventos organizados pelos responsáveis do comércio e pela prefeitura.

Já no Atracadouro da Aurora, estrutura para dar suporte às atividades de pesca e navegação e que será implementada na Rua do Sol, podem ser estruturados passeios turísticos aquáticos.

Na mesma área será incluído o Palco Flutuante para apresentações musicais e artísticas e a construção de um restaurante. O edital informa que as áreas descobertas vão funcionar como espaços públicos voltados ao lazer e à contemplação do Rio Capibaribe, “podendo acomodar eventos públicos e privados em integração com o palco”.

Estacionamento e passeios

Passeios fluviais podem ser cobrados após a concessão - Divulgação/PCR

Além da possibilidade de ingressos durante a realização de eventos, o edital de licitação autoriza a empresa vencedora a cobrar pelo uso dos estacionamentos localizados no edifício garagem que será ativado.

A concessionária deve “apresentar detalhadamente a política tarifária, incluindo valores máximos por períodos de uso, modalidades (rotativo, mensalista, eventos), isenções aplicáveis e regras para reajustes, observando as diretrizes de modicidade tarifária e transparência ao usuário”.

Sistemas de aluguel de patinetes elétricos e serviços de passeios fluviais nos bairros de Santo Antônio e São José também podem ser cobrados após a concessão, mas a exploração de sistemas de aluguel de bicicletas pela nova empresa é proibida.

Publicidade e naming rights

Outra possibilidade de renda da nova concessionária na área é por meio de publicidade. A licitação limita a comercialização de espaços publicitários para locais como quiosques, bares, restaurantes e outras estruturas incluídas no plano e define que devem ser respeitados os limites urbanísticos e ambientais do Recife.

A empresa também poderá, com autorização da gestão municipal, celebrar contratos de naming rights (direito de nomeação) para equipamentos ou mobiliários do projeto, “desde que não impliquem exclusividade de uso, não envolvam alterações funcionais ou estruturais e respeitem a identidade visual pública e o interesse coletivo”.

Revitalização do Centro

Atualmente, cenário na região é de abandono do patrimônio público, esvaziamento nas ruas e sensação de insegurança - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

O projeto Distrito Guararapes tem como um dos objetivos principais a revitalização da área central do Recife.

Atualmente, o cenário na região é de abandono do patrimônio público, esvaziamento nas ruas e sensação de insegurança. De prédios desocupados a lixo no chão e imobiliário quebrado, o centro histórico reflete degradação e é um desafio que atinge também outras capitais brasileiras, como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

Para tentar reverter este cenário, o projeto prevê revitalizar as principais vias e praças da região, além de criar novos espaços para uso público.

Veja imagens do projeto:

Projeto Distrito Guararapes - Divulgação/PCR Projeto Distrito Guararapes busca a revisão urbanística da área com foco em vias compartilhadas e no transporte público - Divulgação/PCR Estão previstas a implantação de pistas exclusivas e a instalação de tachões divisores de faixas, onde não for possível o uso de canteiros - Divulgação/PCR Projeto Distrito Guararapes prevê mais de R$ 300 milhões de investimento - REPRODUÇÃO Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas - REPRODUÇÃO

Em uma concessão, que é um tipo de contrato que pode ser rompido se a concessionária não cumprir com os termos estabelecidos, continua cabendo ao poder público a fiscalização do serviço, que acontece por meio de um terceiro agente, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

