Governo de Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta-feira, 21 de novembro

Medida vale para órgãos da administração direta e indireta; serviços essenciais seguirão funcionando normalmente

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira, 21 de novembro, conforme ato publicado no Diário Oficial desta sexta (14).

A decisão foi assinada pela secretária de Administração, Ana Maraíza, e abrange todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado.

Alepe votará pedido de empréstimo de R$ 1,7 bilhão do Governo de Pernambuco na próxima semana

Serviços essenciais não serão interrompidos

De acordo com o decreto, atividades consideradas essenciais – como segurança, saúde e outras que não podem ser suspensas – continuarão funcionando para garantir o atendimento à população.

Nos demais órgãos estaduais, o expediente será retomado normalmente após o feriado prolongado.

