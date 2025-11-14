fechar
Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta-feira, 21 de novembro

Medida vale para órgãos da administração direta e indireta; serviços essenciais seguirão funcionando normalmente

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 9:21
O Pal&aacute;cio do Campo das Princesas, sede administrativa do Poder Executivo do Estado de Pernambuco
O Palácio do Campo das Princesas, sede administrativa do Poder Executivo do Estado de Pernambuco

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira, 21 de novembro, conforme ato publicado no Diário Oficial desta sexta (14).

A decisão foi assinada pela secretária de Administração, Ana Maraíza, e abrange todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado.

Serviços essenciais não serão interrompidos

De acordo com o decreto, atividades consideradas essenciais – como segurança, saúde e outras que não podem ser suspensas – continuarão funcionando para garantir o atendimento à população.

Nos demais órgãos estaduais, o expediente será retomado normalmente após o feriado prolongado.

