Universidade promove aulão gratuito para quam vai prestar concurso ou seleção na área da saúde
O encontro vai aprofundar o entendimento sobre o SUS e preparar os participantes para os principais desafios dos processos seletivos na área
Clique aqui e escute a matéria
Estudantes e profissionais da área da saúde interessados em prestar concursos e seleção para residências e mestrados poderão participar de um aulão gratuito, nesta quinta-feira (13).
O evento é aberto ao públicoe acontece das 18h às 22h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.
O encontro vai aprofundar o entendimento sobre o SUS e preparar os participantes para os principais desafios dos processos seletivos na área.
O aulão “Decifrando o SUS para Concursos e Residências” será ministrado pela pesquisadora Alcieros Martins, que tem mestrado em Saúde Coletiva e é doutoranda em Saúde Pública. Alcieros atua como professora da UPE e sanitarista da Prefeitura do Recife, além de desenvolver pesquisas nas áreas de Odontologia e Saúde Pública.
O aulão vai contemplar assuntos como Saúde Coletiva, o Sistema Único de Saúde (SUS), Legislação do SUS, Epidemiologia, Atenção à Saúde e Políticas de Saúde.