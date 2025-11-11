Campanha Papai Noel dos Correios 2025 é lançada em Pernambuco nesta terça-feira (11)
Criada a partir da iniciativa de atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade, a campanha contabiliza quase 7 milhões de cartinhas
Os Correios realizaram hoje (11), às 9h, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 em Pernambuco.
Durante o evento, o Papai e a Mamãe Noel dos Correios receberam as cartinhas de cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda, indicada pela Secretaria de Educação do município.
Duas crianças fizeram a leitura de suas cartas, uma delas apresentando uma leitura tátil, representando a inclusão e a diversidade que marcam a essência da campanha.
Sobre a campanha
Em 2025, a Campanha Papai Noel dos Correios chega à sua 36ª edição, reafirmando-se como uma das maiores ações de solidariedade natalina do país.
Criada a partir da iniciativa espontânea de carteiros que decidiram atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, a campanha já contabiliza quase 7 milhões de cartinhas atendidas em todo o Brasil.
O lançamento nacional ocorreu na última sexta-feira (7), no edifício-sede dos Correios, em Brasília.
Até o momento, mais de 130 mil cartas foram recebidas para adoção, somando versões físicas e digitais disponíveis no Blog do Noel. No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas em todo o país.
Como adotar uma cartinha
Os Correios recebem cartas manuscritas de crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social.
Após a triagem, as cartinhas ficam disponíveis nas agências participantes e também no Blog do Noel, onde qualquer pessoa pode se tornar padrinho ou madrinha e adotar um pedido.
A Campanha Papai Noel dos Correios é um convite à solidariedade e à esperança, unindo a empresa e a sociedade na missão de transformar o Natal de milhares de crianças em todo o Brasil.
