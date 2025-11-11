Campanha Papai Noel dos Correios 2025 é lançada em Pernambuco nesta terça-feira (11)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criada a partir da iniciativa de atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade, a campanha contabiliza quase 7 milhões de cartinhas

Clique aqui e escute a matéria

Os Correios realizaram hoje (11), às 9h, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 em Pernambuco.

Durante o evento, o Papai e a Mamãe Noel dos Correios receberam as cartinhas de cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda, indicada pela Secretaria de Educação do município.

Duas crianças fizeram a leitura de suas cartas, uma delas apresentando uma leitura tátil, representando a inclusão e a diversidade que marcam a essência da campanha.

Sobre a campanha

Em 2025, a Campanha Papai Noel dos Correios chega à sua 36ª edição, reafirmando-se como uma das maiores ações de solidariedade natalina do país.

Criada a partir da iniciativa espontânea de carteiros que decidiram atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, a campanha já contabiliza quase 7 milhões de cartinhas atendidas em todo o Brasil.

O lançamento nacional ocorreu na última sexta-feira (7), no edifício-sede dos Correios, em Brasília.

Até o momento, mais de 130 mil cartas foram recebidas para adoção, somando versões físicas e digitais disponíveis no Blog do Noel. No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas em todo o país.

Como adotar uma cartinha

Os Correios recebem cartas manuscritas de crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social.

Após a triagem, as cartinhas ficam disponíveis nas agências participantes e também no Blog do Noel, onde qualquer pessoa pode se tornar padrinho ou madrinha e adotar um pedido.

A Campanha Papai Noel dos Correios é um convite à solidariedade e à esperança, unindo a empresa e a sociedade na missão de transformar o Natal de milhares de crianças em todo o Brasil.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />