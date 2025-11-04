Superlua poderá ser vista do céu nesta quarta-feira (05)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A lua nascerá às 17h28, podendo ser observada até o amanhecer da quinta-feira (6). Ela poderá ser vista tanto a olho nu quanto com equipamentos

Nesta quarta-feira (05), quem olhar pro céu a partir das 17h28 poderá acompanhar a superlua, que é o fenômeno que acontece quando a Lua Cheia coincide com o ponto de maior proximidade da Terra.

De acordo com astrônomos, a Lua atinge sua fase cheia às 10h41 (horário de Brasília), ainda abaixo do horizonte, e nascerá às 17h28, podendo ser observada até o amanhecer da quinta-feira (6), quando se põe às 5h29.

O fenômeno tornará o satélite natural cerca de 7,9% maior e 16% mais brilhante do que o habitual, sendo considerado o maior do ano.

Como acompanhar a superlua?

O Observatório Astronômico do Alto da Sé vai disponibilizar telescópios, das 16h às 22h, para que os visitantes possam ver melhor a superlua. O coordenador do observatório, Cleiton Batista, explica que o termo superlua ficou popular por uma combinação de fatores.

“Ela fica um pouco maior e mais brilhante no céu, no entanto, a diferença é sutil. O mais interessante é aproveitar o momento para observar e entender melhor os movimentos do nosso satélite natural”, destaca.

Ele também explica que, mesmo sem equipamentos, é possível ver o fenômeno a olho nu caso o céu esteja limpo e sem nuvens, é só encontrar um local aberto, sem prédios ou árvores bloqueando a vista.

Alguns aplicativos gratuitos podem ajudar a localizar e acompanhar o movimento da Lua no céu, como o Stellarium, Sky View e Star Walk 2.



