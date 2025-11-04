fechar
Pernambuco | Notícia

Superlua poderá ser vista do céu nesta quarta-feira (05)

A lua nascerá às 17h28, podendo ser observada até o amanhecer da quinta-feira (6). Ela poderá ser vista tanto a olho nu quanto com equipamentos

Por Anaís Coelho Publicado em 04/11/2025 às 15:08
Superlua
Superlua - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (05), quem olhar pro céu a partir das 17h28 poderá acompanhar a superlua, que é o fenômeno que acontece quando a Lua Cheia coincide com o ponto de maior proximidade da Terra.

De acordo com astrônomos, a Lua atinge sua fase cheia às 10h41 (horário de Brasília), ainda abaixo do horizonte, e nascerá às 17h28, podendo ser observada até o amanhecer da quinta-feira (6), quando se põe às 5h29.

O fenômeno tornará o satélite natural cerca de 7,9% maior e 16% mais brilhante do que o habitual, sendo considerado o maior do ano.

Leia Também

Como acompanhar a superlua?

O Observatório Astronômico do Alto da Sé vai disponibilizar telescópios, das 16h às 22h, para que os visitantes possam ver melhor a superlua. O coordenador do observatório, Cleiton Batista, explica que o termo superlua ficou popular por uma combinação de fatores.

“Ela fica um pouco maior e mais brilhante no céu, no entanto, a diferença é sutil. O mais interessante é aproveitar o momento para observar e entender melhor os movimentos do nosso satélite natural”, destaca.

Ele também explica que, mesmo sem equipamentos, é possível ver o fenômeno a olho nu caso o céu esteja limpo e sem nuvens, é só encontrar um local aberto, sem prédios ou árvores bloqueando a vista.

Alguns aplicativos gratuitos podem ajudar a localizar e acompanhar o movimento da Lua no céu, como o Stellarium, Sky View e Star Walk 2.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags