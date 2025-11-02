Fiação desordenada desafia segurança e planejamento urbano no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao longo deste ano, Neoenergia Pernambuco removeu mais de 100 toneladas de cabos e outros equipamentos irregulares em todo o Estado

Problema urbanístico e uma ameaça à segurança da população, o desordenamento da fiação no Recife é um desafio que ainda esbarra na falta de investimento e integração entre os agentes reguladores, prestadores de serviço e poder público.

Enquanto as soluções para resolver a demanda não saem do papel, milhares de famílias são prejudicadas ao longo dos anos. São incêndios, quedas na distribuição de energia elétrica e choques causados pelo emaranhado de fios e pela desorganização urbana em toda a cidade.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, somente este ano, 483 incêndios em postes de energia foram provocados por redes de telecomunicações instaladas de forma irregular. Em 2024, foram mais de mil ocorrências desse tipo.

Ainda segundo a distribuidora, os focos de incêndio em postes têm relação direta com o acúmulo de fios e caixas instalados por empresas de internet sem critério técnico e normas de segurança adequadas.

Fiação emaranhada na Zona Sul do Recife - Severino Soares/JC Imagem

Isso acontece porque o excesso de fiação sobrecarrega a estrutura dos postes e aumenta o risco de incêndios. Quando os cabos entram em curto-circuito, o fogo se espalha e se torna uma ameaça tanto à segurança das pessoas quanto à distribuição de energia elétrica da região.

Ao longo deste ano, a Neoenergia encontrou quase 700 empresas clandestinas ocupando os postes no Estado. Foram removidas mais de 100 toneladas de cabos e outros equipamentos irregulares e identificadas 1.607 caixas de internet com risco de incêndio. A previsão é que até o fim do ano, sejam retiradas 145 toneladas.

A interrupção no fornecimento de energia também pode ter como causa as ocorrências de furtos de cabos. Só em 2025, até o momento, foram cerca de 4.200 famílias afetadas em 400 chamados à Neoenergia em todo o Estado.

No Recife, foram 45 ocorrências e 715 lares afetados. Em 2024, mais de 60 ocorrências na capital pernambucana prejudicaram 4.312 clientes.

“Falta energia e, nesse caso, o papel da Neoenergia é de tentar restabelecer o mais rápido possível o fornecimento da energia elétrica na região e também fazer com que não tenhamos acidentes”, explicou Fábio Barros, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

Iniciativas visam minimizar, mas enxugam gelo

Como forma de mitigar os impactos causados pelo desordenamento da fiação, a Neoenergia Pernambuco afirmou que notifica as operadoras de telefonia e telecomunicações para regularizarem as suas redes.



Mas, de acordo com a distribuidora, as iniciativas são formas de "enxugar gelo". Apesar de mutirões de ordenamento, operadoras e provedores continuam atuando de forma irregular.



Fiação solta na Zona Sul do Recife - Severino Soares/JC Imagem

Além disso, as ocorrências de furto são outro desafio para o urbanismo da capital pernambucana. Para evitá-las, a distribuidora afirmou que tem realizado ações como a substituição dos cabos de cobre, mais atrativos para o furto, de acordo com o gerente operacional, por cabos de alumínio, além de ações em parceria com as autoridades policiais.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que o estado de Pernambuco contabilizou, de janeiro a setembro deste ano, 359 ocorrências de furto de fios e cabos. No Recife, foram 237 casos.

“Destacamos que as forças de segurança estão atentas a esse tipo de crime. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Civil (DIM/PCPE), efetuou neste ano um total de 54 prisões e apreendeu cerca de 13 quilômetros de fios durante operações relacionadas ao enfrentamento desse tipo de delito”, explicou a pasta.

Uma das ações da SDS é a Operação Tentáculos, desenvolvida pela Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Civil (DIM/PCPE). Com foco no combate ao roubo, furto e receptação de fios de cobre, a iniciativa tem colaboração com instituições como a Telecom e a Neoenergia.

“A PCPE realiza ações constantes para coibir esse tipo de crime, seja dentro da Operação Tentáculos ou por meio de ações pontuais, priorizando a prisão dos autores e a devolução do material furtado aos legítimos proprietários”, completou a Secretaria.

Cuidados com a segurança

A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) orienta a população para evitar incidentes com fios e cabos soltos nas ruas.

Veja o que fazer: