Tecnologia e cuidado: Recife lança pulseira com QR Code em sistema pioneiro para agilizar localização de crianças perdidas

Iniciativa da Prefeitura do Recife foi lançada, neste sábado (1°), com o cadastro e a distribuição de mais de 100 pulseiras na Praia de Boa Viagem

Evitar o pânico e agilizar reencontros entre pais e filhos, em locais movimentados, é o objetivo de um novo sistema de identificação infantil lançado neste sábado (1º) no Recife. A iniciativa, apresentada no espaço do Projeto Praia Sem Barreiras, na Praia de Boa Viagem, utiliza pulseiras com QR Code que armazenam dados das crianças e de seus responsáveis. Isso permite o acionamento imediato em caso de desaparecimento. No primeiro dia, mais de 100 crianças foram cadastradas.

A ação é da Prefeitura do Recife, através da Secretarias de Turismo e Lazer e Direitos Humanos e Juventude. "A pulseira de identificação da criança tem agora QRCode, geolocalização, registro de foto da criança e drone. Vamos usar esse modelo nos grandes eventos, como o réveillon, Carnaval, Natal e São João, a fim de garantir a identificação da criança com proteção e evitar qualquer tipo de transtorno com as famílias", afirmou o prefeito do Recife, João Campos, durante o lançamento do novo sistema.

Como ter acesso ao serviço

Equipes da secretarias de Direitos Humanos e Juventude e de Turismo e Lazer do Recife farão a identificação infantil sempre às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7.

O responsável precisa estar com a criança para que seja tirado foto dos dois e, a partir do QRCode da pulseira, os dados da criança são preenchidos.

O sistema é alimentado com nome, idade, convênio médico (se possuir), tipo sanguíneo; se é pessoa com deficiência; se tem alergia ou alguma observação clínica; se tem transtorno do espectro autista (TEA), entre outras condições e observações sobre perfil educacional e comportamental. Sobre o responsável, além da foto e do nome, haverá telefone para contato.

Preenchidas essas informações, o QRCode fica personalizado para a pulseira ser usada pela criança. Em caso de emergência, ao encontrar a menina ou menino, basta escanear o código e clicar no botão "pessoa encontrada".

Automaticamente a coordenação do programa receberá a informação com a localização da pessoa que a encontrou.

Além disso, em grandes eventos, as fotos das crianças que estiverem perdidas serão exibidas em telões do evento. Há também três botões disponíveis ao abrir o QRCode: o que aciona o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o WhatsApp que o responsável cadastrou.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, lembrou que a campanha 'Respeito, Proteção e Afeto', que promove iniciativas de identificação de crianças em grandes eventos públicos e ações educativas nas escolas e comunidades, já ganhou reconhecimento internacional.

A cidade do Recife foi indicada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para representar o Brasil na Reunião regional dos países pioneiros das Américas da aliança global para acabar com a violência contra crianças, realizada na Cidade do México, em julho deste ano.

"Agora, a Prefeitura do Recife modernizou o protocolo de proteção à infância, com dados mais detalhados sobre a saúde da criança, como possíveis alergias ou neurodivergência. Seguimos firmes no compromisso de construir uma cidade que cuida e garante direitos desde a primeira infância até a longevidade", destacou Marco Aurélio.

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, essa ação vai gerar um impacto positivo para a população e os turistas que vêm à cidade.

"Todos nós, quando estamos em um ambiente de lazer, temos a tendência de relaxar e, com isso, ficamos mais vulneráveis a incidentes. As pulseiras de identificação com o QRCode vão proporcionar ao recifense e ao turista mais segurança e eficiência na resposta, quando uma criança se perder. O Turismo Seguro é exatamente o conjunto de ações como essa que visa garantir o bem-estar dos turistas, prevenção de riscos e protocolos de segurança", ressaltou Thiago.