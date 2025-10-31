Dia de Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado deste domingo (2)
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada comércio definir se abrirá ou não
Neste domingo (2), feriado de Finados, o comércio do Recife e da Região Metropolitana funcionará em horário especial.
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada estabelecimento no Centro e nos bairros definir se abrirá ou não e também o horário de atendimento.
A data, marcada por homenagens e momentos de reflexão, também movimenta o comércio local. É comum o aumento na procura por flores, velas e artigos religiosos, como terços, imagens de santos e crucifixos, principalmente nos dias que antecedem o feriado.
Já os shoppings centers da RMR terão expediente ajustado. Confira o que abre e fecha no feriado:
Recife
- Centro e bairros: funcionamento facultativo
- Ferreira Costa Imbiribeira: das 8h30 às 19h
- Ferreira Costa Tamarineira: das 8h30 às 19h
Shopping Centers
- Shopping Recife: das 12h às 21h
- RioMar Recife: das 12h às 21h
- Shopping Boa Vista: 11h às 19h;
- Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
- Plaza Shopping: das 12h às 21h
- Shopping de Afogados: fechado
- Shopping ETC: das 12h às 18h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda: todas as operações (lojas, alimentação e lazer) funcionam das 12h às 21h. Cinépolis, Smart Fit, Base Crossfit e serviços do Piso L4 seguem programação própria.
Paulista
- Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.
Camaragibe
- Camará Shopping: das 12h às 21h;
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes: das 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada: das 12h às 20h;
Igarassu
- Shopping Igarassu: das 12h às 20h
Moreno
- Recife Outlet: das 9h às 21h
Caruaru
- Ferreira Costa Caruaru: das 9h às 19h
Garanhuns
- Ferreira Costa Garanhuns: fechada
Para quem preferir fazer compras sem sair de casa, a Ferreira Costa mantém atendimento pelo site oficial da Ferreira Costa e pelo aplicativo, que oferece opções de entrega e retirada em loja.