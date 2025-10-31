fechar
Dia de Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado deste domingo (2)

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada comércio definir se abrirá ou não

Por Aisha Vitória Publicado em 31/10/2025 às 14:03
Cemitérios do Recife esperam receber cerca de 20 mil visitantes
Neste domingo (2), feriado de Finados, o comércio do Recife e da Região Metropolitana funcionará em horário especial.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada estabelecimento no Centro e nos bairros definir se abrirá ou não e também o horário de atendimento.

A data, marcada por homenagens e momentos de reflexão, também movimenta o comércio local. É comum o aumento na procura por flores, velas e artigos religiosos, como terços, imagens de santos e crucifixos, principalmente nos dias que antecedem o feriado.

Já os shoppings centers da RMR terão expediente ajustado. Confira o que abre e fecha no feriado:

Recife

  • Centro e bairros: funcionamento facultativo
  • Ferreira Costa Imbiribeira: das 8h30 às 19h
  • Ferreira Costa Tamarineira: das 8h30 às 19h

Shopping Centers

  • Shopping Recife: das 12h às 21h
  • RioMar Recife: das 12h às 21h
  • Shopping Boa Vista: 11h às 19h;
  • Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
  • Plaza Shopping: das 12h às 21h
  • Shopping de Afogados: fechado
  • Shopping ETC: das 12h às 18h

Olinda

  • Shopping Patteo Olinda: todas as operações (lojas, alimentação e lazer) funcionam das 12h às 21h. Cinépolis, Smart Fit, Base Crossfit e serviços do Piso L4 seguem programação própria.

Paulista

  • Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.

Camaragibe

  • Camará Shopping: das 12h às 21h;

Jaboatão dos Guararapes

  • Shopping Guararapes: das 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

  • Shopping Costa Dourada: das 12h às 20h;

Igarassu

  • Shopping Igarassu: das 12h às 20h

Moreno

  • Recife Outlet: das 9h às 21h

Caruaru

  • Ferreira Costa Caruaru: das 9h às 19h

Garanhuns

  • Ferreira Costa Garanhuns: fechada

Para quem preferir fazer compras sem sair de casa, a Ferreira Costa mantém atendimento pelo site oficial da Ferreira Costa e pelo aplicativo, que oferece opções de entrega e retirada em loja.

