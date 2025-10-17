Revitalização urbana e direito à cidade é tema de debate no Centro Cultural Brasil Alemanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro vai promover discussões sobre desafios como segurança, mobilidade, habitação popular e preservação do patrimônio histórico no Recife

Clique aqui e escute a matéria

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, vai receber arquitetos, produtores culturais, artistas e a população para debater os caminhos da revitalização urbana e o direito à cidade, na próxima terça-feira (21).

Com a temática “O centro do Recife ainda pulsa? Revitalização urbana e o direito à cidade em debate”, o encontro do KULTURFORUM vai promover discussões sobre desafios como segurança, mobilidade, habitação popular e preservação do patrimônio histórico na capital pernambucana.

Para debater a temática, o CCBA receberá o gerente-geral de Desenvolvimento Urbano no Recentro, Pedro Guedes, a professora de Planejamento Urbano do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Iana Ludermir Bernardino, o coordenador da Feira Imperatriz das Artes, Odilon Lima, e o chefe da Unidade de Instrumentos Normativos do Patrimônio Cultural (DPPC/ICPS), Antônio Félix Neto.

Os convidados vão abordar desde a descentralização dos serviços e a expansão de polos econômicos para bairros mais afastados e a perda de vitalidade da área central a projetos de revitalização urbana, como o Recentro, da Prefeitura do Recife.

O encontro vai discutir, ainda, como revitalizar o centro garantindo que esse processo não se transforme em gentrificação, expulsando os moradores de baixa renda da região

Serviço

KULTURFORUM – O centro do Recife ainda pulsa?

Revitalização urbana e o direito à cidade em debate

Data: 21 de outubro de 2025

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Brasil Alemanha – R. do Sossego, 364 – Boa Vista, Recife

Aberto ao público

