Revitalização urbana e direito à cidade é tema de debate no Centro Cultural Brasil Alemanha
Encontro vai promover discussões sobre desafios como segurança, mobilidade, habitação popular e preservação do patrimônio histórico no Recife
Por
JC
Publicado em 17/10/2025 às 14:14
X
Clique aqui e escute a matéria
O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, vai receber arquitetos, produtores culturais, artistas e a população para debater os caminhos da revitalização urbana e o direito à cidade, na próxima terça-feira (21).
Com a temática “O centro do Recife ainda pulsa? Revitalização urbana e o direito à cidade em debate”, o encontro do KULTURFORUM vai promover discussões sobre desafios como segurança, mobilidade, habitação popular e preservação do patrimônio histórico na capital pernambucana.
Para debater a temática, o CCBA receberá o gerente-geral de Desenvolvimento Urbano no Recentro, Pedro Guedes, a professora de Planejamento Urbano do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Iana Ludermir Bernardino, o coordenador da Feira Imperatriz das Artes, Odilon Lima, e o chefe da Unidade de Instrumentos Normativos do Patrimônio Cultural (DPPC/ICPS), Antônio Félix Neto.
Os convidados vão abordar desde a descentralização dos serviços e a expansão de polos econômicos para bairros mais afastados e a perda de vitalidade da área central a projetos de revitalização urbana, como o Recentro, da Prefeitura do Recife.
O encontro vai discutir, ainda, como revitalizar o centro garantindo que esse processo não se transforme em gentrificação, expulsando os moradores de baixa renda da região
Serviço
KULTURFORUM – O centro do Recife ainda pulsa?
Revitalização urbana e o direito à cidade em debate
Data: 21 de outubro de 2025
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Brasil Alemanha – R. do Sossego, 364 – Boa Vista, Recife
Aberto ao público