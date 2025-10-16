Pernambuco registra primeiro dia sem homicídios em 12 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em 15 de outubro, nenhuma morte violenta foi registrada nos Estado; SDS atribui resultado à integração das forças policiais

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco registrou, no último dia 15 de outubro, um marco histórico na segurança pública: nenhum homicídio foi contabilizado em todo o Estado durante um período de 24 horas. É a primeira vez desde 29 de abril de 2013, durante a gestão Eduardo Campos, que o território pernambucano passa um dia inteiro sem ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI), segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS).

O chamado “Dia Zero” é considerado pelo governo estadual um indicativo dos resultados do Programa Juntos pela Segurança, que tem como foco a redução dos índices de criminalidade por meio da integração das polícias, ampliação do policiamento e investimentos em infraestrutura e pessoal.

Municípios sem homicídios em 2025

Além do marco registrado em 15 de outubro, 15 municípios pernambucanos seguem sem registrar homicídios em 2025. A maioria está localizada no Sertão.

São eles: Afrânio, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Fernando de Noronha, Granito, Ingazeira, Itacuruba, Lagoa do Ouro, Manari, Quixaba, Salgadinho, Santa Filomena, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

De acordo com a SDS, o resultado reflete uma combinação de ações estratégicas, como o reforço do policiamento ostensivo e preventivo e a chegada de 2.299 novos policiais e 280 bombeiros militares, além de novos equipamentos e melhorias na infraestrutura das corporações.

“Resultado do esforço coletivo”, diz secretário

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou que o resultado é fruto do trabalho integrado das forças de segurança e do empenho dos profissionais que atuam na linha de frente.

“Essa é uma conquista muito importante não apenas para a segurança pública, mas para toda a população. Os resultados positivos demonstram que estamos no caminho certo, seguindo firmes no enfrentamento à violência e, sobretudo, na preservação de vidas”, afirmou o gestor.

A SDS informou que o monitoramento e a análise dos dados de criminalidade continuam sendo realizados diariamente, com foco na redução sustentável dos homicídios em todas as regiões do estado.