Pernambuco registra primeiro dia sem homicídios em 12 anos
Em 15 de outubro, nenhuma morte violenta foi registrada nos Estado; SDS atribui resultado à integração das forças policiais
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco registrou, no último dia 15 de outubro, um marco histórico na segurança pública: nenhum homicídio foi contabilizado em todo o Estado durante um período de 24 horas. É a primeira vez desde 29 de abril de 2013, durante a gestão Eduardo Campos, que o território pernambucano passa um dia inteiro sem ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI), segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS).
O chamado “Dia Zero” é considerado pelo governo estadual um indicativo dos resultados do Programa Juntos pela Segurança, que tem como foco a redução dos índices de criminalidade por meio da integração das polícias, ampliação do policiamento e investimentos em infraestrutura e pessoal.
Municípios sem homicídios em 2025
Além do marco registrado em 15 de outubro, 15 municípios pernambucanos seguem sem registrar homicídios em 2025. A maioria está localizada no Sertão.
São eles: Afrânio, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Fernando de Noronha, Granito, Ingazeira, Itacuruba, Lagoa do Ouro, Manari, Quixaba, Salgadinho, Santa Filomena, Serrita, Terra Nova e Verdejante.
De acordo com a SDS, o resultado reflete uma combinação de ações estratégicas, como o reforço do policiamento ostensivo e preventivo e a chegada de 2.299 novos policiais e 280 bombeiros militares, além de novos equipamentos e melhorias na infraestrutura das corporações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Resultado do esforço coletivo”, diz secretário
O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou que o resultado é fruto do trabalho integrado das forças de segurança e do empenho dos profissionais que atuam na linha de frente.
“Essa é uma conquista muito importante não apenas para a segurança pública, mas para toda a população. Os resultados positivos demonstram que estamos no caminho certo, seguindo firmes no enfrentamento à violência e, sobretudo, na preservação de vidas”, afirmou o gestor.
A SDS informou que o monitoramento e a análise dos dados de criminalidade continuam sendo realizados diariamente, com foco na redução sustentável dos homicídios em todas as regiões do estado.