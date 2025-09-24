Iphan e prefeitura de Recife (PE) anunciam obras em monumentos históricos da capital pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As iniciativas integram o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e somam cerca de R$ 15 milhões em recursos destinados a monumentos tombados

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura de Recife (PE) anunciam, nesta quinta-feira (25), novos investimentos em ações de preservação do patrimônio cultural da capital pernambucana.

O anúncio dos investimentos será feito às 10h, no Mercado de São José, pelo presidente do Iphan, Leandro Grass, e pelo prefeito de Recife, João Campos. As iniciativas integram o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e somam cerca de R$ 15 milhões em recursos.

Investimentos detalhados

R$ 10,1 milhões para a restauração da Igreja de São José do Ribamar e seu entorno;

R$ 4,3 milhões para a restauração do entorno do Conjunto do Carmo.

Também estarão presentes no anúncio o superintendente do Iphan em Pernambuco, Fred Brennand, e o presidente da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), Luís Henrique Lira. As ações buscam preservar monumentos tombados, valorizar o centro histórico da cidade e impulsionar o turismo e a economia da região.

No mesmo dia, às 9h, o presidente do Iphan realizará uma visita pelas obras em andamento na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, tombada em 1938 e considerada um dos templos mais significativos da arquitetura religiosa brasileira. A restauração da igreja também foi contemplada por meio de recursos do Iphan no Novo PAC, no valor de R$ 4,5 milhões.

