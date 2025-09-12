Campeonato intercolegial recebe 603 jogadores de colégios de todo o estado, neste domingo
A quarta edição da Super League, é aberta ao público e terá jogos de equipes masculina e feminina durante o dia todo, no Ipsep
Neste domingo (14) acontece a quarta edição da Super League, o maior campeonato intercolegial do Brasil, que reúne 603 jogadores de colégios de Recife, João Pessoa, Petrolina, Natal e Caruaru.
A competição será realizada das 7h às 19h, na PSG Academy, no Ipsep. O evento é aberto ao público e o ingresso pode ser adquirido gratuitamente pelo site do Sympla.
Participam 19 colégios, com 23 equipes masculinas e 23 femininas. As finais das equipes são transmitidas ao vivo pelo Youtube da Super A.
O campeonato conta com a participação dos influenciadores Suellen Rocha, Maju Siqueira e Antonio Gabriel, e narração de Rembrandt Júnior e Ney Silva.
Ação solidária
Além dos jogos, a Super League promove uma ação solidária entre as equipes participantes e as torcidas, em que cada doação é convertida em pontos. O colégio que conseguir arrecadar mais recursos será premiado com R$ 20 mil.
Agenda de atividades
A agenda do campeonato começou na quarta-feira (10), com o Jantar dos Capitães, no Casarão da Super A. Ontem (11) e hoje (12), acontece a entrega dos kits oficiais dos atletas, e às 19h, será feito o sorteio dos grupos, para definir os confrontos.
