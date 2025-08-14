Funcionários do Metrô do Recife 'não vão ficar desatendidos' com concessão, diz ministro das Cidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jader Filho defendeu a concessão do transporte à iniciativa privada e fez entregas de habitacionais em evento do programa Bota Pra Andar, no Recife

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que os funcionários da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) em Pernambuco "não vão ficar desatendidos" com a concessão do metrô à iniciativa privada.

O gestor concedeu entrevista coletiva antes de participar de um evento do programa Bota Pra Andar, nesta quinta-feira (14), no auditório do DER, no Centro do Recife.

Na ocasião, movimentos sociais realizaram protestos em defesa do direito à moradia e contra a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada.

"Quanto à questão do metrô, nós vamos continuar dialogando com a sociedade pernambucana. Continuar dialogando com os funcionários da CBTU. Todos esses funcionários terão ocupação, eles não vão ficar desatendidos, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é prestar um serviço de qualidade", disse Jader Filho.

"Tenho certeza absoluta de que hoje o serviço que está sendo prestado aqui na Região Metropolitana do Recife não está satisfatório. A gente tem obrigação de prestar o serviço com segurança e com pontualidade."

Moradia

Sobre a pauta da moradia, o ministro defendeu que o país "tem avançado bastante e aqui em Pernambuco não é diferente".



"O governo federal está chegando à marca de 1,7 milhão de unidades contratadas do Minha Casa, Minha Vida, seja na área rural ou na área urbana, e nós vamos continuar intensificando cada vez mais", disse.

Ministro Jader Filho em diálogo com lideranças do direito à moradia, no Recife - Marcelo Camará/Divulgação

Após o evento, ele se reuniu com representantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e da Organização e Luta dos Movimentos Populares de Pernambuco (OLMP). Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre as resoluções do encontro.

Durante a cerimônia do Bota Pra Andar, iniciativa para destravar investimentos de obras paradas do Minha Casa, Minha Vida, foi assinada a entrega de 25 unidades habitacionais no município de Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco. O investimento foi de R$ 1,87 milhão.

O ministro também mencionou um projeto habitacional do governo do Estado em Peixinhos, Olinda, com aporte de recursos federais. A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, esteve presente, assim como o prefeito Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, entre outros gestores municipais.

"Vamos analisar cada contrato, discutindo com as prefeituras quais são os problemas que estão acontecendo para que encontremos soluções definitivas. Veremos quais obras estão em andamento, para que possam ser aceleradas, e para que os recursos possam, de fato, se transformar em realizações para o povo pernambucano."

Pilar

Após o evento, o ministro Jader Filho cumpriu agenda na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, com a entrega simbólica do Habitacional Papa Francisco, que conta com mais 120 unidades.

"Hoje é um dia importante, pois essa obra ficou por muito tempo paralisada. Precisamos entregar essas obras a essas famílias. O Minha Casa, Minha Vida é hoje o grande motor da construção civil do Brasil."

