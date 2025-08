Movimento Pró-Criança celebra 32 anos com festa, novo administrador e cursos gratuitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante a liturgia, dom Paulo anunciou o padre Damião Silva como novo administrador do Pró-Criança, sucedendo o padre Paulo Dutra

Clique aqui e escute a matéria

O Movimento Pró-Criança, organização sem fins lucrativos da Arquidiocese de Olinda e Recife, celebrou neste sábado (2), seus 32 anos de fundação.

A programação aberta ao público animou o Bairro do Recife com missa, apresentações culturais e homenagens. As comemorações começaram às 10h com a missa presidida pelo arcebispo, dom Paulo Jackson, na Igreja Madre de Deus.

"Nós cuidamos de crianças, desde a alfabetização, com letramento, estudo de instrumentos musicais, esporte, especialmente o judô, dança, canto, música, teatro e tantas outras atividades. A instituição é um sinal grande de esperança, e neste ano do Jubileu, nos alegramos imensamente por celebrar os 32 anos do Pró-Criança", afirmou.

Durante a liturgia, dom Paulo anunciou o padre Damião Silva como novo administrador do Pró-Criança, sucedendo o padre Paulo Dutra.

"Terei a grata satisfação de continuar esse projeto, dando a nossa parcela de contribuição. Espero que todos possam estender as mãos e os corações para que os projetos continuem sendo efetivados", declarou padre Damião.

Após à liturgia, o Coral do Movimento Pró-Criança, formado por jovens assistidos pela instituição, apresentou o melhor da música erudita e popular com participações especiais da pianista Rachel Casado e dos cantores Dudu do Acordeon e Cristina Amaral.

Já passava do meio-dia, quando o Maracatu do Pró-Criança realizou um cortejo saindo da Igreja Madre de Deus até a Unidade Recife Antigo da ONG, na rua Vigário Tenório. O espaço foi reinaugurado como o nome Edifício Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello, em homenagem a um dos fundadores da organização que faleceu em janeiro do ano passado.

A reabertura teve bênção de dom Paulo Jackson ao lado dos padres Paulo e Damião e descerramento da placa. A festa foi concluída com um almoço servido aos educandos, colaboradores e voluntários do Pró-Criança.

Cursos gratuitos



A unidade Recife Antigo do Pró-Criança está com 150 vagas abertas nos cursos gratuitos de Marketing Digital, Indústria 5.0 - Robótica e Fabricação Digital, e Informática.

A oportunidade é para jovens de 16 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, e as inscrições são realizadas na sede do Pró-Criança, na Boa Vista.

O prazo para a matrícula de novos alunos segue até o dia 14 de agosto e podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h. Os cursos, no entanto, terão início na próxima segunda (4), com turmas nos turnos da manhã e tarde e aulas duas vezes por semana.

Os estudantes recebem fardamento e certificado de conclusão.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Whatsapp (81) 98802-9573 ou (81) 98802-9574.