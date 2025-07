Oposição denuncia supostas irregularidades e aciona MPPE contra licitação da gestão Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Deputados da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) anunciaram, nesta quinta-feira (31), que irão acionar o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Polícia Civil para investigar possíveis irregularidades na seleção das agências encarregadas da publicidade institucional do Governo do Estado.

A petição protocolada solicita a abertura de investigação criminal sobre o contrato de R$ 1,2 bilhão, que já havia sido questionado junto ao Tribunal de Contas.

Em contato com o JC, o deputado estadual Waldemar Borges (PSB) afirmou que os indícios apresentados possuem “consistência” e são acompanhados de documentação que justificaria a atuação dos órgãos de controle.

Entenda as acusações

As acusações centram-se em dois eixos principais: a complexidade e o valor do contrato de publicidade, e a suposta relação entre a empresa vencedora, Agência E3 Comunicação Integrada Ltda., e um parente da governadora Raquel Lyra (PSD).

A principal denúncia aponta para uma "relação afetiva" entre a empresa e o empresário Waldemiro Teixeira, que seria primo da governadora.

A agência E3 teria ocupado salas no Recife que pertencem a Waldemiro, conhecido como Dódi.

O dossiê aponta que uma gerente de Negócios da Makplan Marketing e Planejamento, uma das empresas de Dódi, migrou para a E3 em abril, mês da assinatura do contrato da agência com o Governo estadual.

A mudança foi vista como um indício de que o primo da governadora está indiretamente envolvido na contratação.

Tempo de contrato de 10 anos

O contrato em questão, avaliado em R$ 1,2 bilhão, é por um período de 10 anos, o que significa que abrange duas gestões futuras.

Uma empresa pernambucana, inclusive, já havia entrado com denúncia sobre esse aspecto.

Embora o caso já tenha sido levado ao Tribunal de Contas, Waldemar Borges (PSB) esclareceu que o órgão "ainda não analisou esse aspecto" das denúncias.

Ministério Público de Pernambuco é acionado

"A gente está acionando adicionalmente o Ministério Público e a própria polícia para que investiguem essa relação para ver o que é que há nela. Se há de fato algum favorecimento, algum direcionamento, alguma participação", explicou Waldemar, em entrevista ao JC.

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com o Governo de Pernambuco e com a empresa E3 em busca de posicionamentos, mas ainda não obteve resposta até a publicação desta matéria.

