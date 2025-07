Abrigo com mais de 30 animais resgatados será despejado no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 30 cães resgatados vão perder o abrigo onde vivem, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

O imóvel onde funciona o abrigo, alugado por voluntários do Projeto Amor Sem Fronteiras, será alvo de uma ordem de despejo já determinada pela Justiça. Os responsáveis terão 15 dias, a partir da notificação oficial, para desocupar o espaço

O projeto é mantido por Laila Cavalcanti, 23 anos, e seu pai, Domingos Sávio, 52, ativistas que há sete anos dedicam tempo à proteção animal na comunidade.

Imóvel foi alugado como residência

Laila explica que esse imóvel foi inicialmente alugado para ser sua residência, junto aos cães resgatados. Por questões pessoais, ela passou a morar em outro local, mas manteve o cuidado diário com os animais e a limpeza do espaço.

A proprietária da casa, no entanto, entrou com uma ação judicial em 2023, alegando que o imóvel deveria ser utilizado exclusivamente como residência. Agora, com a sentença favorável à proprietária, Laila e Domingos receberam a ligação do advogado confirmado a execução da ordem judicial.

A ativista Laila Cavalcanti é uma das responsáveis pelo Projeto Amor Sem Fronteiras, que abriga animais abandonados no Recife - CORTESIA Domingos Sávio foi responsável pela iniciativa que criou o Projeto Amor Sem Fronteiras, que abriga animais abandonados no Recife - CORTESIA

"Já procurei dezenas de imobiliárias, mas muitas casas não aceitam cachorros. Estamos tentando algo no próprio bairro ou nas redondezas, porque mudar para longe dificulta muito nossa logística. Mas, se for preciso, iremos para onde for. O que não queremos é ver esses animais desamparados", desabafa Laila.

O contato com os responsáveis pode ser feito através do Instagram: @_projetoamorsemfronteiras.

Ausência de apoio público

Apesar da mobilização de seguidores que enviaram mensagens e pedidos de ajuda a parlamentares da cidade, o Projeto afirma que até agora não recebeu qualquer tipo de apoio.

"Muitos mandaram nossos contatos para vereadores, mas nenhuma resposta veio. Seguimos sozinhos", lamenta a ativista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projeto Amor Sem Fronteiras (@_projetoamorsemfronteiras)

Atualmente, a Prefeitura do Recife conta com uma Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, comandada por Luís dos Anjos. Já o Governo de Pernambuco criou, a Secretaria Executiva da Causa Animal, ligada à Semas (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade), sob liderança de Nathalie Mendonça.

Sobrevivendo de doações

O Projeto Amor Sem Fronteiras nasceu de um gesto simples: Domingos Sávio instalou um comedouro e um bebedouro na frente de sua casa, em Casa Amarela, para alimentar cães de rua. Mais tarde, pai e filha souberam que os animais estavam sendo ameaçados por moradores que não queriam sua presença.

Assim, a pequena ação virou missão. Hoje, pai e filha mantêm três imóveis alugados e um próprio para abrigar os animais.

"Nunca tivemos problema com a destinação dos outros imóveis. É triste ver esse abrigo ameaçado, justamente quando mais animais precisam de acolhimento", conta Laila.

O projeto vive exclusivamente de doações — em dinheiro, ração, produtos de limpeza e cuidados veterinários. Para quem puder ajudar, a chave PIX é: lailacavalcanti21@gmail.com.

