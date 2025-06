Carreta da Mulher leva atendimentos especializados a comunidades do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa do programa Cuida PE oferece exames, consultas e mamografias gratuitas para mulheres, com foco na redução das filas de espera no SUS

Em uma iniciativa do programa Cuida PE, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) continua promovendo ações voltadas à saúde da mulher por meio do projeto Carreta da Mulher Pernambucana.

O objetivo da ação é reduzir as filas de espera por cirurgias, exames e consultas especializadas no estado, levando atendimento especializado para mais perto da população feminina.

Nesta semana, de 16 a 20 de junho, as duas unidades móveis da carreta estão em plena atividade, com atendimentos simultâneos nos bairros de Casa Amarela (área da Vasco da Gama) e Mustardinha, no Recife.

Desde o início do projeto, a Carreta da Mulher já ultrapassou a marca de 1.400 atendimentos, oferecendo serviços como mamografia, colposcopia, biópsia de nódulo de mama, biópsia de lesão no colo do útero, ultrassonografia das mamas, além de consultas com ginecologista e mastologista, e orientações sobre saúde da mulher.

A moradora da Mustardinha, Viviane Rodrigues, compartilhou sua experiência com o projeto. “Estava há muito tempo na fila de espera para fazer os exames e graças a esse projeto, consegui fazer minha monografia e minha ultrassonografia para fazer a cirurgia que tanto espero. O atendimento foi ótimo, tudo rápido e os funcionários são prestativos, estão todos de parabéns”, relatou.

Os atendimentos são destinados principalmente a pacientes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios, com base em um mapeamento feito pelas Gerências Regionais de Saúde (Geres) e pela Central de Regulação Estadual.

Além dos atendimentos regulados, mulheres com idades entre 50 e 69 anos podem realizar mamografias por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de encaminhamento médico.

