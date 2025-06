Esmape anuncia evento de lançamento de obras escritas por servidores e servidoras do TJPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) irá promover, no dia 16 de junho, o evento de lançamento dos “Cadernos Esmape – Série Teses e Dissertações”, que irá acontecer no Hall da Escola Judicial, às 17h. Ao todo, 22 produções foram selecionadas.

O projeto conta com obras de servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que terão suas dissertações de mestrado e tese de doutorado publicadas nos formatos impresso e digital pela instituição.



Os dois formatos vão contar com o registro International Standard Serial Number (ISSN), em português, Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, código que permite a identificação independentemente do idioma ou país de origem, além da diferenciação de outros títulos semelhantes.

Com o ISSN, os registros terão maior visibilidade, credibilidade e o aprimoramento no rastreio desses trabalhos. Além disso, o código evita erros de citação e simplifica a comunicação entre editores, fornecedores, compradores e bibliotecas.

“A atribuição do ISSN às produções acadêmicas é um marco importante para a valorização do conhecimento gerado no âmbito do Judiciário”, afirma o diretor-geral da Esmape, desembargador Jorge Américo.

“Acreditamos na pesquisa como ferramenta de desenvolvimento da Justiça, e contar com obras reconhecidas oficialmente é significativo, um reforço de que estamos produzindo conteúdos com qualidade e relevância em Pernambuco”, acrescenta.

As publicações fazem parte de uma iniciativa da instituição que busca fomentar a produção técnico-científica.

Desde dezembro de 2024, a Esmape já realizou a publicação de 12 obras acadêmicas de juízes e juízas do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), entre dissertações de mestrado, teses de doutorado e ensaios.



“Aproveito para anunciar que também publicaremos as dissertações de mestrado da turma do Mestrado Profissional em Políticas Públicas com Ênfase em Poder Judiciário que iniciou suas aulas neste semestre em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco”, informa o desembargador.

SERVIÇO



Lançamento dos Cadernos Esmape – Série Teses e Dissertações

Data: 16/06/2025

Horário: 17h

Local: Hall Social da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape)

Endereço: Rua Desembargador Otílio Neiva Coelho, s/n, Ilha Joana Bezerra, Recife/PE