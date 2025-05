Desafios das praias urbanas do Grande Recife é tema de especial do SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) exibirá, a partir desta quarta-feira (29), uma série especial sobre as principais praias urbanas da Região Metropolitana: Recife, Olinda, Jaboatão e Paulista. O material produzido pela reportagem do Jornal do Commercio e da TV Jornal vai abordar temas de interesse social, mostrar os principais problemas que cada uma delas apresentam, como os riscos de ataques de tubarão, lixo descartado na areia e no mar, esgoto despejado em local inapropriada, além da insegurança. E, também, ouvir especialistas e representantes do poder público para que possam apontar medidas para melhorar as condições das nossas orlas.

"É um grande desafio. Primeiro que temos a questão de que a orla do litoral pernambucano, que tem 187 km de extensão, são 16 municípios, sendo 13 de orla marítima e 3 de estuarina. É o lazer mais utilizado pela população, então, há uma obrigação muito grande... E, nesse ponto, a governadora Raquel Lyra tem se preocupado muito e tem trabalhado para apoiar as ações que preservem a orla, tanto do ponto de vista do avanço do mar, quanto do ponto de vista de utilização. Além disso, também há um trabalho de educação dos usuários, pois temos a questão dos tubarões e, por conta disso, foi criado um comitê específico para cuidar disso. Mas é preciso ressaltar que esse é um trabalho de várias mãos, todos estamos juntos nesse processo, governo e prefeituras", destacou José de Anchieta dos Santos, diretor-presidente da Agência CPRH, em entrevista no Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal.

No início desse ano foi iniciado o trabalho de requalificação do calçadão da orla de Boa Viagem, mas num primeiro momento, no ano passado, a Prefeitura do Recife já havia concluído as obras e entregue todos os banheiros, além dos quiosques. Agora, nessa etapa, virá toda essa obra de infraestrutura. Mas é importante lembrar que até hoje não existia esgotamento sanitário na orla para receber esse esgoto e ir para o local adequado. Então a Prefeitura vai fazer a implantação do esgotamento sanitário, além de fazer um sistema de drenagem que funcione. Hoje, realmente, a gente tem dificuldades de na própria ciclovia tem pontos de alagamentos e que termina prejudicando os ciclistas. Esse projeto prevê para além da requalificação do piso, toda a parte de infraestrutura, para que realmente funcione de uma forma eficiente", explicou Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife.

Iluminação Pública

Ainda de acordo com a secretária municipal, o Projeto Orla Parque também vai garantir a melhoria da iluminação pública na praia de Boa Viagem. "Esse projeto foi muito bem pensado como um projeto integrado de serviços e contemplar também os vários bairros que cortam a extensão da orla, como Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, para que haja uma conexão entre os bairros de forma igual", contou Marília Dantas.

"A partir de agora, quando faremos as escavações para fazer a implantação da infraestrutura de esgoto e drenagem, a gente aproveita também para fazer a implantação de gás, de telecomunicação e da iluminação pública. São mais de 500 postes que serão implantados... E todas essas áreas mais escuras, que não chega iluminação entre um poste e outro, será implantado um novo poste para melhorar essa iluminação pública do local", concluiu a secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife.