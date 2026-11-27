Imóveis com risco de desabamento em Itamaracá

Alô, Prefeitura de Itamaracá. Esta é apenas uma das várias casas de veraneio da Praia do Pilar que está caindo aos pedaços, em completo abandono. Com o vento, vários destroços acabam voando para a beira da praia, colocando em risco turistas e moradores da localidade. Peço que a Defesa Civil de Itamaracá também possa intervir nisso e fiscalizar de perto a situação desses imóveis, antes que alguém sofra um grave acidente.

Karolini Silva, por e-mail

Imóveis com risco de desabamento na Ilha de Itamaracá - KAROLINI SILVA / VOZ DO LEITOR

Ônibus sem ar-condicionado e calor enorme

Quando é que os vereadores e deputados estaduais vão pressionar o governo do Estado para exigirem dos empresários de transporte público a implementação de aparelhos de ar-condicionado nos ônibus? Estamos vivenciando uma das temperaturas mais elevadas dos últimos anos e, ainda assim, o trabalhador é obrigado a andar em um ônibus lotado, sem conforto e sem climatização. É necessário ter uma imposição através de leis municipais e estadual. Cobrar que sejam colocados melhores veículos em circulação. Inclusive, a maioria dos transportes públicos já deveriam ser elétricos. Com as empresas colocando energia solar em suas garagens, permitindo o carregamento dos veículos. Mas, ao invés de investir, só sabem aumentar a passagem e cortar na carne, como fizeram com os cobradores.

Beatriz Moura, via redes sociais

Arena da vaquejada

É lamentável o desmando que ocorre na Arena de Pernambuco - e não é de hoje. Desde a sua inauguração, em 2013, já sabíamos que esse grande centro esportivo - que recebeu investimento milionário para sediar a Copa do Mundo de 2014 - se tornaria um enorme elefante branco para o nosso estado. Com os três grandes clubes da capital - Náutico, Santa Cruz e Sport - atuando em seus próprios estádios, a Arena virou palco para outras atrações, como shows, cultos evangélicos e, como se não bastasse mais nada, agora vai virar palco de uma vaquejada. Isso é um absurdo. Em todos os sentidos. Não apenas estrutural, com a retirada do gramado para a adaptação para receber bois e cavalos, como também os maus-tratos com os pobres animais.

Marta Soares, por e-mail

Ruas necessitando de recapeamento asfáltico

Quero dizer ao vice-prefeito do município do Paulista, Felipe Andrade, que é louvável as suas intervenções em relação a algumas ruas que ele tem conseguido recapear com ajuda do governo do estado; entretanto, seria mais importante priorizar as ruas que têm trânsito de ônibus como, por exemplo, as duas vias do Conjunto Beira-Mar: Rua Doutor Luís Inácio de Andrade Lima, e a Honorato Fernandes da Paz, ambas no bairro do Janga, e com grande fluxo de transporte público. Quando é que vão recapear essas duas ruas, Prefeitura?

Airton Júnior, por e-mail

Montagem do elenco do Santa Cruz

Sinceramente, não sei como o Santa Cruz vai ter algum time para começar o Campeonato Pernambucano, que já inicia logo no princípio de janeiro de 2027. Afinal, foram dispensados oito jogadores titulares, entre os quais, destaco, Ronald, Eurico, Matheus Vinícius e Pedro Favela. Pelo que vi até agora, achei o novo diretor executivo de futebol, Eduardo Freeland, meio arrogante ao não saber negociar com esses jogadores, que foram muito importantes para a subida do Tricolor do Arruda. Esse novo diretor precisa informar com que time vai começar o campeonato estadual. Vai lançar os garotos da base? Vai contratar um novo elenco para começar do zero? Cuidado, sr. diretor, para não fazer o clube passar vergonha logo no início do ano. A torcida, tão sofrida, não merece isso.

Marco Wanderley, por e-mail