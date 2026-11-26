Retirada de Academia do Povo em Paulista

Alô, Prefeitura do Paulista, os moradores do bairro da Vila Torres Galvão estão reclamando a respeito da retirada da Academia do Povo que existia na Praça Ayrton Senna, deixando apenas o local, mas sem nenhum equipamento para a prática da atividade física. Centenas de pessoas estavam sendo beneficiadas com algo bom para a saúde e que, infelizmente, não têm condições de pagar uma academia privada. Peço que a gestão municipal possa recolocar os equipamentos na praça pública, a população agradece.

Henrique Lotto, por e-mail

Retirada de Academia do Povo na Praça Ayrton Senna, em Paulista - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Transporte público deficitário em Jaboatão

Moradores das áreas de morro bem que poderiam receber maior atenção por parte da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no quesito transporte público de passageiros. A instalação de teleféricos, tal qual no Rio de Janeiro e Medellin, é uma solução que já poderia estar salvando as milhares de vidas que se arriscam nas latas de sardinha sobre rodas que compõem a "frota" do sistema complementar. Quase diariamente vemos e ouvimos relatos de sinistros de trânsito envolvendo esses veículos sujos, quebrados, quentes, atrasados e caros. Quantas vidas humanas deverão ser perdidas para a gestão ver que o problema ainda existe? Buscar alternativas para a mobilidade urbana pode deixar Jaboatão em destaque no cuidado com os deslocamentos dos cidadãos que todos os dias correm risco de morte para cumprirem seus compromissos diários e poder pagar os tributos municipais.

Fábio Júnior, por e-mail

Futebol superfaturado

Essas contratações entre os clubes brasileiros carecem de um estudo aprofundado, quem sabe até para uma tese de doutorado. Jogador mediano em início de carreira tem o seu “passe” comprado por R$ 50, R$ 70 milhões ou até mais. Você assiste aos jogos e não consegue enxergar nada de especial nesse suposto craque. Se for centroavante, então, a história é outra! Infelizmente, os comentaristas parecem torcedores, pois elogiam até um arremesso lateral executado por um atleta. Se o sujeito der um drible, dizem logo que é melhor do que Garrincha. Se acertar um passe bonito, afirmam que só Pelé fez igual. Outra coisa que causa estranheza são os salários dos jogadores da Série C. Meu Deus! Tem jogador na Terceira Divisão recebendo R$ 300 mil ou mais por mês. Isso é normal? Estamos há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Se viermos a conquistar outra, aí, sim, será motivo para triplicar valores. Valha-me Deus!

Silvio Romero, por e-mail

Vazamento sem conserto

Venho por meio desta importante coluna reclamar a respeito de um pedido que protocolei na Compesa (agora Aqua Pernambuco) sobre um vazamento em uma Creche no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, mas até agora nada de conserto.



Cláudio José, por e-mail

Procon-PE de olho na Black Friday

O Procon-PE reforça algumas orientações para que os consumidores evitem problemas durante as compras: Pesquise a reputação da loja: antes de realizar qualquer compra, verifique se o estabelecimento é confiável e consulte avaliações e reclamações de outros consumidores. Cuidado com links suspeitos: evite acessar ofertas por meio de links desconhecidos recebidos por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais. Prefira entrar diretamente no site oficial da loja. Guarde os comprovantes: salve e-mails de confirmação, notas fiscais, números de pedidos, comprovantes de pagamento e registros das ofertas anunciadas. Verifique a segurança do site: confira se o endereço eletrônico utiliza HTTPS e apresenta o símbolo de cadeado no navegador. Esses elementos indicam uma conexão criptografada, mas não garantem, por si só, que a loja seja legítima. Atenção às trocas em lojas físicas: antes de comprar, consulte a política de troca do estabelecimento. Quando o produto não apresenta defeito, a loja não é obrigada a realizar a troca por motivos de gosto, tamanho ou preferência, salvo se tiver assumido esse compromisso. Conheça o direito de arrependimento: nas compras realizadas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço, conforme o caso, para desistir da compra, sem necessidade de justificativa, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Assessoria de Imprensa