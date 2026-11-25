Bicicleta dentro do ônibus atrapalha passageiros

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) poderia arrumar uma maneira de fiscalizar e proibir esse absurdo dos passageiros em pé dentro do ônibus com a bicicleta no meio atrapalhando o passageiro de sentar e caminhar pelo ônibus. Transporte público não tem espaço suficiente para transportar bicicleta, ainda mais em horários de grande fluxo de passageiros.

Genival Paparazzi, por e-mail

Bicicleta dentro do ônibus atrapalha passageiros - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Obras abandonadas em Jaboatão

Infelizmente, Jaboatão não tem sorte no quesito melhorias para o povo. Com recursos de emendas parlamentares e do Ministério do Turismo, as obras da orla do município estão paradas há mais de dois anos. Quem passa por Jaboatão acredita que apenas a praia de Piedade pertence à cidade, pois as praias de Candeias e Barra de Jangada estão apenas com os buracos que denunciam o abandono da obra e algumas placas que faziam o povo sonhar com uma melhor qualidade de vida. Até quando a coisa pública será tratada deste jeito no berço da pátria?



Fábio Júnior, por e-mail

Linha de ônibus extinta

No último sábado (21), mais uma linha de ônibus foi extinta, desta vez a 532 - Dois Irmãos / Casa Amarela (Cabugá), que passa a ser chamada Dois Irmãos / Circular, para não dizer Dois Irmãos / Macaxeira. A linha integra, mas não entra no terminal. Com isso, os moradores da Rua do Futuro, Avenida Santos Dumont e região perderam a única linha de ônibus sem nenhum aviso. Fato é que nos últimos anos, essa é a 5ª linha que é extinta no Corredor Rui Barbosa / Rosa e Silva, dificultando o acesso das pessoas principalmente a área central da cidade. Linhas como Casa Amarela (Rosa e Silva) e Alto do Mandu foram extintas. A região das Graças e Aflitos perdeu muito. Uma sugestão era reativar a linha 531 Casa Amarela / Rosa e Silva, saindo do Alto do Mandu, trafegando pela Rua do Futuro, Cardeal Arcoverde, UNINASSAU, Derby e Conde da Boa Vista. Enfim, quem trabalha nessas regiões foi muito prejudicado.

Izaldo Correia, por e-mail

Cobranças mal direcionadas

Tenho visto, ultimamente, nas redes sociais, diversas críticas as gestões das Escolas Públicas do Estado de Pernambuco. Parece que cada bairro de nossa cidade resolveu ter uma página nas redes sociais com o nome de ordinário. E, de repente, como em um passe de mágica, qualquer indivíduo se transforma em jornalista. Com um celular na mão, ele passa a fazer filmagens e tudo o que ele fala, parece ser uma verdade universal. As maiores queixas que essas páginas mostram estão relacionadas ao calor extremo na sala de aula. São relatos de que as salas de aula são verdadeiros fornos e que os aparelhos de ar-condicionado estão instalados, mas sem funcionar. Diversos vídeos circulando na internet com alunos reclamando do calor insuportável. A impressão que se tem é que apenas os alunos estão sendo afetados com o ambiente sem ventilação, esquecendo que os professores também estão sentindo do mesmo jeito os efeitos dos raios solares. Não vi nestas páginas de bairros nenhuma delas pedindo providências à Secretaria de Educação ou mais especificamente, às gerências regionais. Porém, sobram ataques cada vez mais intensos contra as gestões das escolas, como se os diretores fossem os responsáveis até pelo aumento da temperatura. As cobranças estão direcionadas a gestão escolar sem verificarem primeiramente se a escola tem recebido os recursos necessários para funcionar da melhor maneira possível.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Credibilidade do esporte

Ser campeão brasileiro é motivo de orgulho, mas nenhum título pode servir de escudo para esconder aquilo que mancha a imagem de um clube. É lamentável ver uma equipe levantar a taça enquanto mantém em seu elenco um jogador como Bruno Henrique, envolvido em um caso de manipulação de informações em benefício de familiares em apostas esportivas. O futebol deveria ser exemplo de honestidade, respeito e integridade. Não basta levantar troféus dentro de campo se existem atitudes fora dele que colocam em dúvida a credibilidade do esporte. Pobre Série A.

Paulo de Luna, por e-mail