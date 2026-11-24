Cavalos soltos na pista em Paulista

Não é de hoje que vários animais de grande porte ficam soltos pelas rodovias de Pernambuco. Semana passada, um leitor relatou casos na BR-232 já nas proximidades da cidade de Arcoverde; porém, aqui na rodovia PE-22, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, costumeiramente nos deparamos com cavalos circulando livremente pela pista, colocando em risco motoristas e motociclistas que trafegam pela localidade. É preciso uma ação efetiva para retirar esses animais das ruas antes que alguém acabe se acidentando gravemente no trânsito.

Karolini Silva, por e-mail

Cavalos soltos na pista em Paulista - KAROLINI SILVA / VOZ DO LEITOR

Insegurança na Zona Sul do Recife

Muito oportuno o relato do leitor Wilson Vieira, publicado nesta coluna na última terça-feira (17), sobre os arrombamentos e furtos na Zona Sul do Recife, principalmente no bairro de Boa Viagem. Só a segurança pública não vê, mas nas imediações da Rua Francisco de Barros Barreto, esquina com a Rua Padre Giordano, encontramos uma concentração de pessoas em situação de rua se drogando e, que para comprar seus entorpecentes, precisam de dinheiro; com isso, invadem residências e furtam qualquer objeto para vendê-los. Então, pergunto a governadora Raquel Lyra: onde estão os 2.200 policiais nomeados em abril desse ano? Estão nos gabinetes do Palácio do Campo das Princesas ou fazendo a segurança privada da governadora e deputados?

Augusto César, por e-mail

Motoristas clandestinos no aeroporto

Gostaria de entender o porquê de a CTTU não multar os motoristas clandestinos que ficam na parte superior do Aeroporto do Recife, abordando passageiros que acabam de desembarcar? Certa vez, enquanto aguardava o motorista de aplicativo chegar após retornar de uma viagem, observei que um motorista clandestino simplesmente parou o carro em uma das vagas (que é apenas para embarque e desembarque) e ficou recrutando passageiros com destino a Porto de Galinhas. O veículo dele ficou parado por mais de 10 minutos ocupando a vaga de quem queria parar. Além da abordagem ilegal, o motorista também estava cometendo infração de trânsito. Cadê a fiscalização?

José Mariano, por e-mail

Perigo de bicicletas e patinetes no Parque da Jaqueira

Esses patinetes elétricos viraram uma epidemia. Ou seja, um perigo para a sociedade. No último domingo (22), eu fui com a minha netinha no Parque da Jaqueira e, a todo momento, tive de ficar vigilante para que ela não fosse atingida por um desses veículos elétricos. Por mais que os seguranças privados tentassem impedir a entrada dessas pessoas utilizando o patinete, eles não tiveram 100% de êxito. Além disso, várias pessoas andando de bicicleta na pista de cooper, colocando a integridade física de quem pratica esporte em risco. A Prefeitura do Recife privatizou os parques, mas pelo visto a administração privada não consegue colocar ordem na casa.

Carolina Reis, por e-mail

Novembro azul sem campanha para os idosos

Todo ano é a mesma coisa, muito se fala do novembro azul, mas nenhuma campanha ou mutirão de exames e consultas são feitos pela Secretaria de Saúde do Estado e da Prefeitura para nós, idosos e homens, que temos grande dificuldade de marcar exame e consulta com urologista na rede de saúde estadual ou municipal. Governantes, olhem mais pelos homens da terceira idade e ofereçam melhores serviços.

Mauricio José, por e-mail