Poste bastante inclinado na Boa Vista

Alô, Neoenergia Pernambuco. Olha a situação desse poste localizado na Rua Velha, em frente ao número 403, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Ele está bastante inclinado, com risco de tombar. Sem falar que esse poste fica num lugar bastante movimentado, que é defronte à Igreja de Santa Cruz. Além de fiéis, muitas pessoas passam pelo Largo/Pátio de Santa Cruz. Peço que enviem uma equipe ao local para analisar a real condição desse poste e dos riscos de queda.

Genival Paparazzi, por e-mail

Poste bastante inclinado no bairro da Boa Vista, na região central do Recife - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Violência e insegurança em Pernambuco

Sempre mantenho contato com um casal de amigos que tenho lá em Salvador, e para ser mais específico, eles são da cidade de Amargosa, que fica no interior do estado. Por diversas vezes já manifestaram a vontade de viajar para cá e conhecer o Recife. Eles conhecem nossa cidade de fotos e vídeos que, por diversas vezes, enviei para eles. Mas sempre que falam em viajar para conhecer a nossa cidade, eu não os estimulo a fazerem isso. Sempre alego a falta de segurança que assola não apenas o Recife, mas o estado como um todo. Já ouvi diversas vezes eles falarem para eu ir morar no interior do estado, pois as cidades interioranas são mais tranquilas. Pode ser que lá na Bahia funcione assim, porém, aqui em Pernambuco, a violência juntamente com o medo de ser assaltado está em todas as regiões. Digo para eles que em Pernambuco não existe lugar calmo e que a violência aqui está generalizada. Lá na cidade de Amargosa, quando acontece algum crime, é coisa rara. Bem diferente daqui que não existe dia sem ter assassinatos, além de um aumento cada vez maior de feminicídio. Não me sinto seguro em trazer o casal de amigos para cá e saber que eu mesmo tenho medo de andar pelas ruas de nossa cidade apesar de ser nascido e criado em Recife.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Redução de cargos comissionados

Essas exonerações de centenas de funcionários comissionados do governo de Pernambuco, se os cargos fossem extintos, não fariam falta ao funcionamento de nenhuma secretaria. Já nas finanças do Estado, sem dúvidas. fariam uma diferença significativa. “Mainha” Raquel Lyra, tome uma atitude e faça uma verdadeira reformulação. Menos apadrinhamento político e mais compromisso com o dinheiro público.

Silvio Romero, por e-mail

Aumento abusivo das tarifas de ônibus intermunicipais

Após denúncias de aumento abusivo nos preços das passagens de ônibus intermunicipais, o Procon de Pernambuco realizou uma fiscalização no Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP) e, para surpresa de ninguém, constatou que quatro empresas estavam cobrando uma tarifa acima do percentual máximo autorizado pela ARPE. E foram notificadas corretamente para apresentarem documentos e justificativas para esse aumento excessivo. Temos de acreditar nas instituições e denunciar. Só assim essas empresas vão passar a respeitar os consumidores.

Fernanda Figueiredo, via redes sociais

Piores motoristas do Brasil

Quando digo que os pernambucanos são os piores motoristas do Brasil, meus amigos acham ruim. Entretanto, vi em vários veículos de imprensa o vídeo de um médico socorrista tendo de correr no meio do trânsito para pedir que os motoristas abrissem espaço na faixa do meio para a ambulância (que levava um paciente em estado crítico) pudesse passar. Isso é o cúmulo do absurdo. Se uma ambulância, com a sirene ligada, está presa no trânsito, cabe aos demais motoristas darem passagem, sob risco de levar multa. O médico, que teve as melhores intenções, não precisaria ter saído do veículos para pedir que os motoristas fizessem o óbvio e saíssem da frente. Ele, na verdade, deveria ter ficado dentro da ambulância cuidando do paciente. Mas os motoristas pernambucanos não conhecem as leis de trânsito. Quando é que os órgãos públicos vão começar a agir e passar a educar e a punir severamente quem descumpre as leis de trânsito?

Rafael Batista, por e-mail