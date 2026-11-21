Enorme cratera em movimentada via em Campo Grande

Alô, Emlurb. Há vários buracos ao longo da Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, mas destaco essa enorme cratera localizada em frente ao ponto de ônibus que fica antes do semáforo no cruzamento com a Rua Odorico Mendes. Peço que mandem uma equipe para tapar esse buraco, pois, à noite, é quase impossível enxergar essa perigosa armadilha (iluminação pública péssima), que pode causar um grave acidente.

Danilo Marques, por e-mail

60 anos do Campus Petrolina da UPE

Às vésperas de completar 60 anos de funcionamento, o Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE) deixa evidente que seu papel institucional é muito além da oferta de cursos de graduação, consolidando sua posição como polo criativo na construção do conhecimento, na formação de profissionais qualificados, no desenvolvimento cada vez mais ampliado de pesquisas e na participação ativa nas

transformações sociais, econômicas e culturais no Sertão do São Francisco. O pleno desenvolvimento da UPE é um ativo para toda a região. Fortalecer a universidade significa ampliar as possibilidades de desenvolvimento do Sertão, assegurar que novas gerações tenham acesso ao conhecimento e reconhecer que a ciência e a educação não devem ser privilégios dos grandes centros. São direitos fundamentais e condições indispensáveis para que o interior também seja protagonista na construção do futuro de Pernambuco.

Francisco Sousa Pereira, por e-mail

Lei Suzane

Se aprovada a chamada Lei Suzane, sugerida pelo deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson, estará, no mínimo, homenageando o nome de uma criminosa. A referida proposta de lei carece de uma análise mais ampla, que não se limite à visão de quem tem apenas o raciocínio policial, afinal, o deputado é policial federal. Ora, se a intenção é proibir que ex-presidiários aufiram lucros explorando comercialmente suas histórias de vida, por que se permite que políticos condenados voltem a disputar eleições? Obviamente, se forem eleitos, é porque suas vítimas os perdoaram. Ou será que, nesse caso, a memória e o perdão funcionam de maneira seletiva? Exemplos, infelizmente, temos de sobra.

Silvio Romero, por e-mail

Falar é fácil, Romário

Romário foi um grande jogador e o principal destaque da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato da Copa do Mundo. Entretanto, foi um péssimo senador e é um péssimo comentarista esportivo. Como parlamentar, não fazia o básico, que era comparecer ao Senado para participar das sessões. Sem falar que, por diversas vezes, votou em projetos para prejudicar a população - logo ele que foi uma estrela do esporte mais popular do Brasil. Já como ex-jogador e comentarista, não se cansa em atacar as pessoas de maneira desproporcional e desequilibrada. Desta vez, a vítima foi o multicampeão Carlo Ancelotti, que Romário chegou a pedir a sua demissão da seleção brasileira. Gostaria de dizer, Romário, que se você entende tanto, se você se acha um líder e de conhecimento de futebol tão avançado, se candidate a ser treinador da seleção. Verás que falar é fácil... Difícil é mostrar resultado na prática.

Lucas Holanda, por e-mail