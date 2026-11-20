Descarte irregular de lixo no Cordeiro

Alô, Emlurb. Vocês precisam interceder junto ao proprietário de um terreno localizado na Avenida General San Martin, próximo ao número 1043, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, pois local está sendo utilizado como depósito irregular de lixo. O absurdo é tamanho que a sujeira já está invadindo a calçada, dificultando a mobilidade dos pedestres. É bem verdade que a população do entorno do terreno também não ajuda. Peço que a autarquia realize a limpeza do local.

Fausto Jader, por e-mail

Caso Master

O Brasil assiste estarrecido ao teatro estrelado pelos associados do Daniel Vorcaro, sob a direção do STF, que exibem todo o talento de fazer inveja aos mais consagrados atores da dramaturgia brasileira, no afã de se verem livre da incômoda sombra daquele que outrora proporcionou-lhes os mais ardentes e desejados prazeres mundanos. Pura ingratidão. De outro tanto, não é possível que a Polícia Federal e a própria justiça, dispondo de tantas provas, muitas delas estarrecedoras de conhecimento público, não sejam bastante para punir todos aqueles que usufruíram dos favores do antigo dono do Banco Master, especialmente os Srs. ministros Dias Toffoli, Kassio Nunes e Alexandre de Moraes. Quanto a recusa da delação premiada oferecida por Daniel Vorcaro, sob a alegação de que ele não ofereceria dados novos para julgamento do caso, é a mais desvalada mentira. Ele tem muito a dizer sim, só que não interessa aos donos do poder, que na sua maioria também tem laços sanguíneos profundos com o caso Master.

Jefferson Marques, por e-mail

Hipocrisia presidencial

Com quase 70 anos, desisto de compreender o mundo. Três líderes mundiais se encontram, trocam apertos de mão e amabilidades calculadas. As imagens do encontro cobrem o planeta. Simultaneamente,

soldados dessas nações morrem em guerras sangrentas, assim como civis inocentes. Sonho, de maneira utópica, com esses líderes escondidos em trincheiras sujas, armados, tentando atingir um ao outro enquanto nós, civis, na arquibancada, apenas torcemos. Proclamar guerras protegidos nos palácios é fácil e asqueroso. O custo desumano é a morte de homens, mulheres, idosos e crianças que deveriam ter apenas o direito de existir.

Márcio Mourão, por e-mail

Ajuste fiscal

Sem equilíbrio nas contas públicas, não é possível garantir a eficiência e a sustentabilidade das políticas sociais. O fiscal e o social não são opostos: caminham juntos. Juros e inflação elevados comprometem o desenvolvimento econômico e penalizam, sobretudo, as pessoas mais humildes.

Emanuel Gomes, por e-mail

Estado em transformação

Os dois últimos desgovernos do PSB, durante a gestão de Paulo Câmara, provocaram um dos maiores desastres da história de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra recebeu uma verdadeira bomba chiando nas mãos. Portanto, não faz nenhum sentido ficar reclamando da governadora. O metrô é um desastre, a segurança pública praticamente inexiste e a Compesa só vai oferecer um serviço de qualidade quando for privatizada. A população pernambucana precisa ter um pouco de paciência. Raquel Lyra está, aos poucos, arrumando a casa. Não é num piscar de olhos que tudo se resolve. Ainda mais quando a oposição parece mais preocupada em atrapalhar do que em contribuir. Sou solidário à governadora e espero que ela tenha condições de trabalhar sem tanta interferência. Pernambuco precisa de mudanças, e mudanças exigem tempo e coragem. Pernambuco é um Estado em transformação.

Silvio Romero, por e-mail