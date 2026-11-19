Animais de grande porte nas rodovias de Pernambuco

Como se não bastasse o risco de trafegar pelas rodovias de Pernambuco - em sua grande maioria não estão em boas condições -, quem dirige rumo ao interior também precisa ficar atento aos animais que atravessam a pista, como nessa foto que registrei na BR-232, nas proximidades de Arcoverde, na Mesorregião do Sertão do Estado, quando um cavalo solto trotou tranquilamente pela BR, colocando em risco a vida de motoristas e passageiros. Se chocar com um animal de grande porte como esse, mesmo dentro de um carro, pode ser fatal. À noite o perigo é ainda maior devido a visibilidade, que fica comprometida com a escuridão da rodovia.

Genival Paparazzi, por e-mail

Animais de grande porte nas rodovias de Pernambuco - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Segurança pública

Qualquer pessoa pode e, a polícia, deve prender quem estiver cometendo crime em flagrante delito. Este mandamento legal está no nosso ordenamento jurídico há muito tempo; porém, causa estranheza a reação da população quando a polícia, obrigada a cumprir está norma, faz o seu papel, sob pena de prevaricar. O indivíduo que bate em um veículo com força está no mínimo tentando causar um dano. Se, após isso, ele começa a proferir ameaças e palavrões ao motorista, temos aí mais dois crimes: ameaça e injúria. Que as pessoas saibam que há consequências legais, jurídicas e sociais para quem comete crimes. Alguns dirão: 'ah, mas eu não sei se quem está dentro do carro é polícia ou não'. Então seguem aí duas regras universais: não faça com os outros o que não gostaria que fosse feito a você, e a famosa Lei de Newton que diz que a cada ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido contrário. Diante disto, manifesto minha solidariedade ao Policial Civil que, agindo dentro dos limites legais, conduziu da forma que um só policial poderia conduzir, um suspeito de ter praticado crimes. Apresentou o suspeito a autoridade policial, esta por sua vez tomou as providências que o caso necessitou, e agora o caso está com judiciário para dar a palavra final. Parabéns a Policia Civil. Orgulho do Povo Pernambucano.

Fábio Júnior, por e-mail

El Niño em Pernambuco

Apesar dos efeitos da estiagem acentuada pelo El Ninõ causarem situações de emergência em vários municípios do estado, é um alento ter conhecimento dos vários programas existentes no enfrentamento da seca sob gestão do estado, através da Secretaria de Agricultura, IPA, Secretaria de Recursos Hídricos, APAC, etc. Com apoio do Governo Federal, inclusive, na transposição do Rio São Francisco. Construção de barragens, açudes, poços artesianos, cisternas, caminhões pipa, etc. Sem essas ações, muitas permanentes, a situação seria uma calamidade.

Fausto Jader, por e-mail

Patinetes elétricos

O JC publicou, recentemente, uma reportagem sobre o uso de patinetes elétricos, citando que algumas cidades do Brasil e do mundo já decidiram proibir a circulação desses equipamentos diante do risco de acidentes para usuários e pedestres. No município do Paulista, a Prefeitura não tem tomado nenhuma providência no sentido de proibir a circulação de patinetes elétricos, que são utilizados inclusive por crianças e adolescentes, sem equipamentos de segurança, na maioria das vezes. Muitos empinam os patinetes, andam duas pessoas no mesmo patinete, aumentando o risco de queda. Os motoristas de veículos rezam para não atropelar ninguém e acabar tendo de responder na justiça por algo que não cometeu. O Ministério Público deve cobrar proibição desse tipo de veículo antes que mais acidentes ocorram. A omissão também configura crime.

Amaro Silva, por e-mail

Goleada enganosa

Apesar da goleada de 7x0 em cima da fraquíssima seleção de Singapura, o rendimento dos jogadores brasileiros ainda está muito distante das principais seleções do mundo - Espanha, França, Inglaterra, Argentina e Alemanha. Confesso que estou bastante decepcionado com o trabalho de Carlo Ancelotti, pois tinha uma expectativa que ele pudesse extrair o melhor dos nossos atletas e resgatar o brilho do futebol brasileiro. Porém, o italiano tem conseguido regredir o nível da nossa seleção. O que vimos na Copa do Mundo e nesses primeiros amistosos pós Mundial é algo terrível. Um time sem entrosamento, pobre tecnicamente e o mais assustador, não tem mais o respeito de ninguém... Nem o Japão tem mais medo do Brasil, já que nos venceram nos dois amistosos na Era Ancelotti (primeiras na história do confronto). Acho que o ano de 2027 precisa ser decisivo para a permanência do italiano no cargo: se não melhorar o rendimento nos primeiros compromissos do primeiro semestre do próximo ano, eu já começaria a cogitar outros nomes. Algum treinador que realmente resgate a autoestima e respeito que outrora a seleção canarinho já teve.

Antônio Barbosa, por e-mail