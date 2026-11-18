Serviço inacabado da Compesa

A Compesa realizou um serviço na equina das Ruas Amora e Carlos Xavier de Brito, na 3ª Etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda, esburacando as duas vias públicas, mas se esqueceu de refazer o asfalto. Os moradores da localidade os motoristas que trafegam por essas ruas, pedem as devidas providências a essa companhia, a fim de que deixem o asfalto como estava anteriormente ao serviço realizado.

Cláudio de Melo, por e-mail

Serviço inacabado da Compesa - CLÁUDIO DE MELO / VOZ DO LEITOR

Passagem cara e péssimos ônibus

As empresas de ônibus são exemplos claros para ilustrar como funciona o processo de privatização. Esses grandes empresários donos das principais e mais conhecidas companhias de transporte coletivo, sempre vão visar o lucro, ponto. O conforto, a pontualidade e a mobilidade que você precisa, não interessa para eles. Resultado? Pioram o serviço e aumentam os preços. Enquanto não entenderem a real intenção do plano de governo de Raquel Lyra junto aos donos das empresas de ônibus de Pernambuco, a tendência é piorar.

Jaime Souza, via redes sociais

Arrombamentos em Boa Viagem

Se antes com um trailer da Polícia Militar já existia pequenos furtos em residências na Rua Padre Giodarno, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, agora com a retirada do trailer da PM que ficava na referida rua, na esquina com a Avenida Visconde de Jequitinhonha, aumentou e muito a insegurança e arrombamentos em residências. Quem vai pagar os prejuízos causados pelos furtos? O Estado? Não presenciamos policiais militares circularem nem durante o dia e muito menos à noite. Não sabemos qual o motivo da retirada do trailer. Talvez a governadora, Raquel Lyra, saiba dizer o motivo. E, claro, se questionar o Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, a resposta seria, como sempre, igual para todos da sociedade. "Viaturas circulam e policiais militares em motos fazem ronda 24 horas por dia no local".



Wilson Vieira, por e-mail

Abusos e crimes na feira dos pássaros no Cordeiro

Esquecendo um pouco a polêmica gerada pela novela “Lá na Minha Terra”, quero falar “Cá do Meu Bairro”. No Cordeiro, aos domingos, acontece uma famigerada feira dos “pássaros”, onde se vende de tudo e vários crimes ambientais são cometidos. Se procurar, você encontra: urubu, galo de briga, ferro de engomar à brasa e até drone, tudo na maior desorganização possível. Os poderosos chegam ao ponto de fechar a rua, impedindo a passagem de veículos. O curioso é que, nos dias anteriores, temos, no mesmo local, a feira livre, que faz jus até ao nome: a feira é livre e a rua permanece livre para a circulação de pedestres e veículos. Já fiz essa denúncia anteriormente nesta coluna. No entanto, o poder público, como de praxe, continua ignorando os apelos da população.

Silvio Romero, por e-mail

Desrespeito com Cristiano Ronaldo

Não é só o brasileiro que não respeita e não valoriza os seus ídolos. Ao contrário da Argentina, que reverenciou a trajetória de Messi, tratando-o como uma lenda e proporcionando uma despedida à altura, Portugal, tal qual o Brasil, desmereceu seu ídolo maior, Cristiano Ronaldo, que foi desprestigiado pelo técnico Jorge Jesus e, indiretamente, o convidando para se aposentar da seleção portuguesa. Apesar de grandes jogadores na história da seleção lusitana, como Eusébio, Figo, Rui Costa, Quaresma e outros, nenhum supera CR7... Muito menos os atuais selecionados portugueses. Cristiano Ronaldo é ídolo mundial, merecia respeito e uma despedida digna.

Lucas Holanda, por e-mail