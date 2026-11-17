Buraco atrapalha motoristas a manobrarem em via em Casa Amarela



Na mesma linha da matéria publicada nesta coluna do último dia 1º de novembro, onde foi denunciada a existência de detritos na calçada, impedindo por completo o trânsito de pedestres, decorrente de obras da substituição de uma mangueira, na Rua Astronauta Neil Armstrong, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, essa outra foto, tirada no mesmo logradouro, mostra que a retirada de um centenário e velho sapotizeiro que estava inclinado há quase um mês, não foi seguida das necessárias obras de restauração do pavimento, deixando esse buraco que está atrapalhando o fluxo de carros, com os motoristas redobrando a atenção ao fazerem manobras para entrar nas suas garagens. Peço a Emlurb que tome as medidas cabíveis para sanar as duas obras incompletas, que têm causado transtorno no fluxo de moradores e veículos na citada rua.

Frederico Carvalho, por e-mail

Trecho de Pernambuco da Transnordestina

Gostaria imensamente de saber a quem de fato interessa, os sucessivos adiamentos da votação e análise dos documentos que buscam a liberação de recursos para a retomada das obras do trecho Salgueiro/Porto de Suape, paradas há uma década. Do ponto de vista técnico/econômico, a sua viabilidade já foi comprovada pelas mais diversas áreas competentes. Será que alguns ministros do TCU resolveram vestir o manto da superioridade divina tal como os do "Supremo"? O grande problema é que a tecnicidade foi substituída, há muito, pela politicagem da mais rasa, infelizmente. Por que o trecho que dá acesso ao Porto de Pacém (CE) anda a passos largos com previsão de conclusão, inclusive, e o de Pernambuco sofre com essas paralisações infundadas. Falta força política dos deputados federais, senadores e ministros do nosso Estado? Seria querer demais uma resposta convincente a tais argumentos?

Jefferson Marques, por e-mail

Fuga de presidiários

A que ponto a segurança pública de Pernambuco chegou. Como se não bastasse os inúmeros roubos e assaltos em toda região do Estado, agora, até presidiários estão conseguindo fugir tranquilamente dos presídios. Como aconteceu neste final de semana, quando três detentos fugiram pulando o muro do Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife. As Polícias (Militar, Civil e Penal) não são capazes de garantir a segurança da população... Nem prendem os bandidos e, quando já presos, não os mantêm nos presídios. Estamos entregues a bandidagem.



Edmilson Campos, via redes sociais

Atrasos dos ônibus intermunicipais

Já acabou a paciência dos usuários que viajam pela empresa Progresso e também já passou do tempo da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) fiscalizar está empresa. Viajo toda semana a Caruaru e não tem um dia ou horário que os ônibus saiam ou cheguem no horário. Já tive atrasado de duas horas em uma viagem à Campina Grande, 44 minutos a Garanhuns. Sem falar que ainda trocam os ônibus sem aviso aos usuários. Dia 12 comprei passagem em um ônibus executivo e me colocaram para viajar em um convencional. Absurdo. Atenção, governo do Estado e EPTI, fiscalizem e punam essa empresa, pois, do jeito que vai, se tornará uma nova Caruaruense.

Mauricio José, por e-mail

Adeus, Claudionor Germano

A música e cultura pernambucana perdeu um dos maiores ícones do nosso frevo, Claudionor Germano, que faleceu aos 94 anos. O seu legado será sempre lembrado através de suas canções que ultrapassam gerações. Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Carla Lima, via redes sociais