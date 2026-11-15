Voz do Leitor, 15/11: Passarela de pedestres danificada pela maresia

Passarela de pedestres danificada pela maresia

É vergonhosa a situação da passarela para pedestres localizada ao lado da Ponte Joaquim Cardozo, que liga os bairros dos Coelhos, São José e a Ilha Joana Bezerra, na região central do Recife. A parte metálica está completamente enferrujada, com a maresia danificando toda estrutura. Um perigo para as pessoas que transitam a pé por essa importante passarela. Peço que a Prefeitura do Recife, assim como fez com a Ponte Joaquim Cardozo, recupere também esse equipamento importante para a população local.

Genival Paparazzi, por e-mail

Plano de saúde vitalício para senadores

Sou funcionário público estadual e, minha filha, era dependente de meu plano de saúde até completar 21 anos. No mesmo dia no qual ela atingiu essa idade, já foi retirado o nome dela como minha dependente. Agora, leio através das reportagens na imprensa que os senadores vão passar a ter plano de saúde vitalício, inclusive, para ex-senadores, com a possibilidade de colocar três dependentes com idade até 33 anos. Parece que as excelências acham que o povo tem uma tatuagem na testa com o nome besta escrito nela. Não foi para isso que saímos de casa para votar nos senhores, para depois sermos tratados feito palhaços (com respeito aos profissionais circenses). Enquanto isso, o povo míngua a espera de atendimento pelo SUS, mesmo sendo exaltado como tema da redação no Enem 2026. É muito provável que as excelências digam que a Constituição Brasileira permite este tipo de procedimento, porém, para a maioria da população, eu não tenho dúvidas que soa como imoral.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Mais políticas e menos fantasias eleitoreiras

Concordo que, durante um processo eleitoral, faz sentido o candidato ou a candidata utilizar a caricatura, a fantasia ou os símbolos daquilo que representa. Seja um religioso, artista, atleta, sindicalista ou qualquer outra categoria. No entanto, entendo que, ao conquistar o mandato, essas fantasias deveriam ser deixadas de lado ao entrar no plenário ou ocupar a tribuna da instituição que passarão a representar. Na minha opinião, torna-se ridículo, patético e fora de propósito continuar utilizando os mesmos artifícios que ajudaram a conquistar votos. Exemplos não faltam: Bíblia nas mãos, chapelões, roupas que representam categorias profissionais, enfeites espalhafatosos na cabeça ou na cintura, e até a bandeira nacional sobre os ombros ou enrolada ao corpo, independentemente de sexo, religião ou cor. Senhores e senhoras, apresentem propostas, debatam ideias e votem em projetos que beneficiem a população e o nosso País. E, imploro, mesmo sabendo que talvez seja exigir demais: usem a voz, não gritos e berros. Afinal, o plenário não é um picadeiro, nem a tribuna um palco para espetáculos grotescos.

Silvio Romero, por e-mail

Atenção para não cair na 'Black Fraude'

Há anos que a 'Black Friday' se tornou uma das principais datas para o setor do varejo. É bem verdade que há grandes oportunidades de compras com bons descontos nesse período de novembro, inclusive, no ano passado, comprei uma televisão de 55 polegadas que tanto desejava com um desconto de R$ 500,00. Entretanto, alerto que nem todas as lojas são idôneas. Muitas aumentam o valor na etiqueta dos produtos às vésperas da Black Friday e depois colocam o preço real como se estivesse com desconto. Tudo para enganar o consumidor. Como eu estava de olho nesse aparelho há algum tempo, estava acompanhando o preço desde a metade do ano e sabia exatamente quanto estava custando. Logo, quando o preço da black foi divulgado, sabia que o desconto era real. Então, fica a dica que se pesquise antes para não cair na black 'fraude', ao invés da Black Friday.

Carolina Reis, por e-mail

Necessidade de ar-condicionado nas escolas e transportes públicos

Alô, vereadores e deputados estaduais. Já passou da hora de termos leis que obriguem a instalação de ar-condicionado nas escolas públicas municipais e estaduais. Infelizmente não são todas que contam com esse equipamento de suma importância diante do enorme calor de nossa região, principalmente no verão. Como as crianças vão ter condições de se concentrar em aprender se estão em um ambiente insalubre. Além das escolas, amplio a solicitação aos transportes públicos. É uma vergonha você visitar estados com um clima mais ameno, como São Paulo, e ônibus e metrô contar com ar-condicionado. Isso só mostra que os políticos pernambucanos não estão preocupados com a população que os elegeram.

Laura Ramalho, via redes sociais