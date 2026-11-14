Voz do Leitor, 14/11: Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Há meses que o condomínio Vila das Pedras, localizado na Rua Padre Bernardino Pessoa, número 654, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vem tentando junto a Compesa providenciar uma equipe para desobstruir o esgoto, que está causando enorme transtorno, mal estar e proliferação de insetos. No próximo mês, quando completará um ano, vamos nos reunir e juntos com a imprensa local partir o bolo. Pagamos nossas contas e exigimos um serviço de qualidade. Mandem uma equipe ao local para solucionar esse problema. Os moradores não suportam mais esse odor terrível.

Wesley Veloso, por e-mail

Extravasamento de esgoto no bairro de Boa Viagem - WESLEY VELOSO / VOZ DO LEITOR

Insegurança na Boa Vista

Tenho percebido que a Avenida Conde da Boa Vista está cada vez mais deserta, mesmo em dias de semana. Antes, das 17h às 19h, o movimento nas calçadas e nas paradas de ônibus dava uma sensação de segurança, pois tinha pessoas circulando pela cidade. Mas com os aplicativos de transporte - principalmente os de motos -, os trabalhadores estão deixando de voltar para suas casas de transporte público e optado pelas motocicletas. Isso tem contribuído para esse esvaziamento na Boa Vista. Se houve essa mudança de comportamento dos trabalhadores, cabe ao estado/ Polícia Militar também observar e reforçar a segurança nesses locais que ficaram mais vulneráveis.

Daniela Gadelha, por e-mail

Precariedade dos ônibus intermunicipais de Pernambuco

É necessário, urgentemente, melhorar a qualidade do transporte público intermunicipal de Pernambuco, especialmente os ônibus da Auto Viação 1001 e da Auto Viação Progresso. Para se ter ideia, os ônibus da 1001 estão quase caindo aos pedaços... Não sei como já não houve acidentes. Já os veículos da Progresso não têm ar-condicionado e nem numeração dos assentos. No início era perfeito e tudo funcionava, agora os ônibus estão velhos e sucateados... Até barata dentro dos ônibus tem. Uma vergonha e falta de respeito com os passageiros.

Caio Felipe, via redes sociais

Retirada de estacionamento da ótica do LAFEPE

Gostaria de chamar a atenção do governo de Pernambuco, responsável pela organização e manutenção do LAFEPE, em especial a unidade localizada no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. A referida unidade teve o seu estacionamento reservado para usuários de seus serviços retirado. Por se tratar de uma avenida - bastante movimentada -, quem precisa ir ao LAFEPE precisa deixar o veículo na praça próxima ao Parque Estadual de Dois Irmãos (zoológico) e voltar andando por cerca de 200 metros. E quem tem problema de mobilidade e/ou é pessoa idosa, como fica? Peço que os responsáveis pela unidade tomem providências para melhor atender ao consumidor.

Luiz Gomes, via redes sociais

Assaltos na Estrada do Encanamento

Alô, Polícia Militar de Pernambuco / SDS-PE. Peço que redobrem as rondas na Estada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, pois está ocorrendo uma onda de assaltos enorme, principalmente aos sábados. O medo de quem precisa transitar pela região nos finais de semana, quando o movimento é menor, só aumenta. Vários relatos de vítimas já foram registrados, inclusive de trabalhadores que preferem se deslocar até o bairro de Casa Amarela, próximo ao Mercado Público, aonde o movimento é um pouco maior, para esperar pelo transporte público, ao invés de aguardar nas paradas de ônibus da referida via.

Maria do Socorro, via redes sociais