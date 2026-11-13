Voz do Leitor, 13/11: Caminhão abandonado há anos na Madalena

A denúncia feita pelo leitor da coluna ocorre na Rua João Crescêncio, em frente ao Nº 55, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife

Caminhão abandonado há anos na Madalena

Mais uma venho utilizar esse importante espaço para chamar atenção da CTTU a respeito de um caminhão abandonado há anos na Rua João Crescêncio, em frente ao Nº 55, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. Ao que parece, o veículo abandonado servirá como enfeite natalino, só pode. Os moradores do bairro exigem a retirada dessa sucata, que continua no mesmo lugar. Vamos agir Prefeitura do Recife.

Francisco Mendonça, por e-mail

Caminhão abandonado há anos no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife - FRANCISCO MENDONÇA / VOZ DO LEITOR

Licitação de Iphone no Senado

Já não bastava os diversos gastos públicos que o Senado Federal causa ao erário, agora corre uma licitação para a compra de 95 Iphones modelo 18 Pro, cujo valor total desses aparelhos ultrapassa mais de R$ 6 milhões. Inadmissível uma licitação desse tipo.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Privacidade de FHC violada

A violação da intimidade do nosso querido ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por uma pessoa que teve acesso à sua moradia, reforça os nossos cuidados para não abrirmos a porta do nosso lar, indiscriminadamente, para todo o tipo de gente. Até na vizinhança, existem aqueles tipos de homens “moleques”, que não merecem uma amizade de quem preza pela a sua família. Portanto, todo o cuidado é pouco com esse tipo de canalha.

Cláudio de Melo, por e-mail

Agro ingrato

O lucro do Banco do Brasil teve uma significativa diminuição, por conta da inadimplência do setor agropecuário, que há muitos anos sobrevive graças ao apoio bancário oficial. Todavia, ainda assim, o setor reclama de ações do governo Federal. Realmente, como diz o lema: 'agro é agro'.

Sylvio Belém, por e-mail

Reformulação no Sport

Gostaria de saber dessa direção do Sport que destino dará aos 'pernas de pau' Clayson, Kervin Andrade, Zé Gabriel, mais conhecido como Zé Delivery (entrega e distribui pessimamente mal), Carlo de Pena, Habrãao, Raí Lopes, Marlon Douglas, Dudu... Para mim, todos devem deixar o clube urgentemente. Já nomes como Thiago Couto, Patrick de Paula, Claudinho, Edson Lucas e Benevenuto podem servir para compor elenco e ficar no banco de reservas. É preciso, também, efetivar o bom Augusto Pucci na lateral direita, dar mais uma oportunidade ao lateral-esquerdo Rafinha. É preciso começar a pensar em 2027.

Paulo Fernando, por e-mail