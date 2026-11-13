Voz do Leitor, 13/11: Caminhão abandonado há anos na Madalena
A denúncia feita pelo leitor da coluna ocorre na Rua João Crescêncio, em frente ao Nº 55, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife
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Caminhão abandonado há anos na Madalena
Mais uma venho utilizar esse importante espaço para chamar atenção da CTTU a respeito de um caminhão abandonado há anos na Rua João Crescêncio, em frente ao Nº 55, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. Ao que parece, o veículo abandonado servirá como enfeite natalino, só pode. Os moradores do bairro exigem a retirada dessa sucata, que continua no mesmo lugar. Vamos agir Prefeitura do Recife.
Francisco Mendonça, por e-mail
Licitação de Iphone no Senado
Já não bastava os diversos gastos públicos que o Senado Federal causa ao erário, agora corre uma licitação para a compra de 95 Iphones modelo 18 Pro, cujo valor total desses aparelhos ultrapassa mais de R$ 6 milhões. Inadmissível uma licitação desse tipo.
Emmanuel Ferraz, por e-mail
Privacidade de FHC violada
A violação da intimidade do nosso querido ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por uma pessoa que teve acesso à sua moradia, reforça os nossos cuidados para não abrirmos a porta do nosso lar, indiscriminadamente, para todo o tipo de gente. Até na vizinhança, existem aqueles tipos de homens “moleques”, que não merecem uma amizade de quem preza pela a sua família. Portanto, todo o cuidado é pouco com esse tipo de canalha.
Cláudio de Melo, por e-mail
Agro ingrato
O lucro do Banco do Brasil teve uma significativa diminuição, por conta da inadimplência do setor agropecuário, que há muitos anos sobrevive graças ao apoio bancário oficial. Todavia, ainda assim, o setor reclama de ações do governo Federal. Realmente, como diz o lema: 'agro é agro'.
Sylvio Belém, por e-mail
Reformulação no Sport
Gostaria de saber dessa direção do Sport que destino dará aos 'pernas de pau' Clayson, Kervin Andrade, Zé Gabriel, mais conhecido como Zé Delivery (entrega e distribui pessimamente mal), Carlo de Pena, Habrãao, Raí Lopes, Marlon Douglas, Dudu... Para mim, todos devem deixar o clube urgentemente. Já nomes como Thiago Couto, Patrick de Paula, Claudinho, Edson Lucas e Benevenuto podem servir para compor elenco e ficar no banco de reservas. É preciso, também, efetivar o bom Augusto Pucci na lateral direita, dar mais uma oportunidade ao lateral-esquerdo Rafinha. É preciso começar a pensar em 2027.
Paulo Fernando, por e-mail